Pagliaroni negó haber ido al asado de Alvaredo, pero le da un guiño a su designación

Esta semana el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, confirmó que durante el fin de semana se realizó una reunión privada en horas de la noche y de la cual participaron funcionarios del Gobierno. La misma se dio violando las restricciones previstas en el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO), por lo que generó fuertes críticas desde diversos sectores.

Uno de los que había sido mencionado en las primeras versiones sobre este encuentro fue el diputado Manuel Pagliaroni, quien ayer desmintió haber participado del encuentro que se realizó en Playa Unión. Al respecto de estas versiones, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio consideró que “hubo una absoluta mala intención de quienes han hecho la publicación en las redes sociales”.

Además, el legislador provincial destacó, en una entrevista con Radio 3 de Trelew que “empecé a recibir consultas de algunos conocidos de si estaba o no estaba en un asado y me mandaban fotos de vehículos que no me pertenecen. Estuve 24 horas respondiendo mensajes respecto de este tema”.

En cuanto a su posición respecto a la cuarentena y a los recaudos que se deberían tomar ante la misma, Pagliaroni destacó que “todos somos conscientes que no es momento para estar haciendo reuniones porque además están prohibidas. Yo hace un mes y medio viajé a La Plata a buscar a mi hija y cuando volví, cumplí los 14 días de aislamiento en mi casa, incluso si hubiera habido sesión no hubiera podido ir y hasta notifiqué al ministro de Salud, cumplí como debe cumplir cualquier persona”.

Posición sobre Alvaredo

Ante la discusión parlamentaria que se deberá dar sobre el pliego en el que se propone a Javier Alvaredo como presidente del Banco del Chubut, el diputado indicó que “cuando se normalice el funcionamiento de la Legislatura será convocado nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que es donde se está evaluando su pliego, queremos conocer cuál es el plan para el Banco del Chubut y a partir de allí tomaremos una determinación”.

“Hemos discutido lo de la residencia, si es imprescindible, pero priorizamos la capacidad de las personas, porque el origen de un funcionario no tiene que ver necesariamente con la eficiencia para ocupar el cargo. Y además coincidimos en que el único que tiene facultades para proponer al presidente del Banco como otros cargos es el Gobernador. Por lo tanto debemos atenernos al menos a la evaluación de la propuesta”, puntualizó Pagliaroni.