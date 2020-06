Pagliaroni: “El Poder Legislativo está cerrado”

El presidente del boque Juntos por el Cambio, Manuel Pagliaroni, dijo que el Poder Legislativo está cerrado, “somos muy pocos los diputados que venimos a la Casa, no hay empleados por las medidas de fuerza y por ende este poder no funciona” y puso como ejemplo que en seis meses han tenido tres sesiones, por lo que es ilógico continuar de esta manera.

Sobre la sesión especial que se haría la próxima semana sostuvo que se enteró por la prensa y que sería online, “si esto es así, lo repudiamos, se lo hemos manifestado a los allegados del vicegobernador en que no estamos de acuerdo con este tipo de sesiones”.

Indicó que lo habló con la presidenta del bloque del PJ, Adriana Casanova que tampoco tenía conocimiento y que los dos coincidieron en que se debe respetar el cronograma de sesiones ordinarias para poder discutir sobre todos los temas.

Insistió que se debe terminar con las sesiones especiales, “porque es como gobernar por decreto, debemos cumplir con el cronograma de sesiones ordinarias para hacer pedidos de informes, presentar proyectos de ley y hablar de lo que está pasando”.

Dijo que el colmo fue la sesión especial de la semana pasada en la que los diputados no pudieron hablar “salvo los presidentes de bloque que nos dieron cinco minutos y así es imposible que esto siga”.

Sostuvo que esta semana tratarán de tener una comunicación virtual con el ministro de Economía, Oscar Antonena, para avanzar sobre el proyecto de ley de la refinanciación de la deuda.

Subsidio nacional

Recordó que los diputados nacionales de su partido, Menna y Torres presentaron un proyecto de ley para solicitar un subsidio al Gobierno Nacional, amparado en un artículo de la Constitucional Nacional, por 30 mil millones de pesos a pagar en seis cuotas y que parte de ese importe sea coparticipado a los municipios, “espero que el resto de los legisladores acompañen y que el Gobierno Nacional se dé cuenta de la situación en la que está la provincia”.