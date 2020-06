OSDE reprime el reclamo de odontólogos rescindiendo contratos

Este jueves se movilizaron odontólogos en todo país en reclamo a las obras sociales y prepagas, por los aranceles profesionales, el cargo por bioseguridad y la declaración de profesión de riesgo, en el marco de la pandemia de coronavirus. En Comodoro Rivadavia, el odontólogo José Luis Scalzi denunció públicamente a la obra social OSDE que por carta documento rescinde contratos aduciendo que los profesionales cobran aranceles no autorizados, mientras se niegan a pagar los insumos que son de uso obligatorio de acuerdo a los protocolos de bioseguridad establecidos producto de la pandemia.

“Estamos complicados en cuanto a los insumos y el pago de honorarios”, dijo Scalzi, para cumplir con las medidas sanitarias se deben cambiar los descartables con cada paciente y se extiende el tiempo de atención entre pacientes, estas circunstancias no son tenidas en cuenta por las obras sociales y prepagas, de acuerdo a lo manifestado por el profesional.

La mayoría de los insumos que se utilizan en odontología son importados, lo que ha incrementado los costos de los profesionales, y ahora deben incorporar a sus gastos los descartables no sólo para sí mismos, sino para su asistente, e incluso para el paciente en los casos que la intervención lo requiera.

Actualmente la obra social OSDE estaría abonando 180 pesos por una atención de urgencia odontológica, lo que no se conoce es cuánto le cuesta al afiliado la cobertura de ese servicio, y esta sería solo una muestra de lo que podría pasar con los profesionales de la salud respecto de su relación con las obras sociales, lo que no sólo perjudica a quien realiza la practica sino al afiliado que ve cómo se reduce su cartilla de prestadores.

Movilización

Este jueves en horas del mediodía, se realizó una masiva convocatoria en diversas ciudades del país, protagonizada por los odontólogos, y Comodoro Rivadavia se sumó a la iniciativa con movilización vehicular con bocinazo. Si bien el horario pactado en todo el país fue las 12 del mediodía, en algunas otras ciudades de Chubut esta protesta se concretó en horas de la tarde.