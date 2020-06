Olivera: “Bonificar todos los impuestos desfinanciaría el municipio”

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Trelew, Marcelo Olivera, señaló que “acceder a llevar adelante un proyecto como el que se está presentando desde un sector de la oposición implicaría bonificar todos los impuestos a todas las actividades, lo que significaría un desfinanciamiento del municipio, que debería seguir prestando servicios esenciales como la recolección de residuos”.

“El servicio de recolección de residuos sigue funcionando a pesar de la cuarentena. El costo está distribuido proporcionalmente entre todos los contribuyentes. Hacer esto implicaría o la baja del servicio, porque el municipio no lo podría pagar, o bien que ese valor que nosotros dejaríamos de percibir de un sector, se lo trasladáramos a otro. Es un tema que no es serio y carece de responsabilidad”, sentenció más adelante el funcionario.

Más adelante, Olivera destacó que “la situación actual del municipio es ampliamente conocida” y puntualizó que “esta cuarentena no sólo tiene implicancias sociales, sino que repercute muy fuertemente en el ámbito económico, tanto en el país, en la provincia, como en el municipio de Trelew”.

Dijo que “Trelew es una ciudad que venía muy golpeada por dos años de recesión por parte del gobierno anterior, con una política económica nacional que bajo ningún punto de vista nos favorecía, sino que directamente nos tenía en cuenta”.

El titular de la cartera de Hacienda explicó que “esa recesión también repercute en todo lo vinculado con coparticipación, por lo que la actividad viene desde hace un tiempo en paulatina baja”. Y si bien “el año pasado estimábamos que este iba a ser un año muy recesivo. Ni por sueño imaginábamos esta situación”.

De todos modos, señaló que “gracias a haber previsto esto, se comenzó a tomar algunas medidas correctivas y de precaución. Y esto nos permitió estar transitando este momento tan crítico, en donde la recaudación cayó producto de haber estado cerrados durante un mes y medio. Si bien hoy estamos abiertos, y la gente concurre con las limitaciones del caso, lejos de la capacidad de atención que históricamente tuvimos”.

Asimismo, Olivera hizo un párrafo aparte para destacar que “no obstante eso, la voluntad de pago que tienen los vecinos de la ciudad es para resaltar”.

Respecto del pago de salarios a los empleados municipales, el secretario de Hacienda explicó: “Una cosa que debería ser natural y normal pasa a ser algo extraordinario”. Y destacó: “El municipio está cumpliendo con el pago de haberes en tiempo y forma y con recursos propios”. “La situación se hace cada vez más difícil. Ahora debemos afrontar distintos compromisos, entre ellos del pago del aguinaldo. Y todo va repercutiendo. pero nos estamos preparando para eso”, agregó.