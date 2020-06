No pasarán

Tras ratificarse la inclusión de Trelew entre las ciudades con circulación comunitaria, en Rawson, analizan cómo reducir el ingreso a la mínima expresión. Cada día ingresan 1300 personas desde el Pueblo de Luis a la capital provincial. Según trascendió, durante el fin de semana se seguirán analizando alternativas para bajar el número de ingresos.

Aparentemente el objetivo no solo responde a la cuestión sanitaria, sino que desde el Ejecutivo provincial buscan evitar que sigan habiendo marchas y movilizaciones frente a Casa de Gobierno. Al parecer hay quienes creen que si el Gobernador no ve los reclamos, estos no existen