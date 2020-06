Mirando al mar

“El concepto de soberanía alimentaria debe ser extensivo también a la Pampa Azul”, dijo el senador Alfredo Luenzo, exponiendo una sesuda propuesta de cara al desarrollo productivo de Chubut, y provincias vecinas con litoral marítimo. Luenzo aspira a que haya nuevas perspectivas sobre lo que ofrece el Mar Argentino, sugiere poner en valor la riqueza marítima en la misma sintonía que la Pampa Húmeda. Desde el discurso resulta muy interesante y alentador, lo que no que evidentemente el Senador no ha tomado en consideración es que, desde el punto de vista empresario, exportar la explotación del recurso del mar sin procesar es un gran negocio, y por el momento, nada parece indicar que ese negocio tenga posibilidades concretas de diversificación a nivel interno. El otro aspecto a considerar es que la puesta en valor de la “Pampa Azul”, requiere además un interés genuino de la población, que incluiría entre otros aspectos, una diversificación alimentaria además de productiva. Quizá alguien debería mencionarle a Luenzo que Las buenas intenciones, no resultarían suficientes.