Migraciones colabora con la asistencia y repatriación de ciudadanos

El delegado de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de Chubut, Sergio Kaminker, se refirió al abordaje de los controles de aislamiento, repatriaciones y cuestiones migratorias que realizan desde la oficina, en el contexto de la pandemia de Covid-19.Al respecto, Kaminker explicó que “desde el inicio de la pandemia, Migraciones estuvo en primera línea del control y el trabajo en relación al Coronavirus; en definitiva, sabíamos que los primeros casos vinieron de otros países, por lo que el trabajo más dificultoso fue al principio, sobre todo en zonas de frontera y en controles en los principales aeropuertos del país”.

En el caso de Puerto Madryn, “desde el primer Decreto (Nacional), antes del aislamiento y cuando se empezó a controlar la gente que ingresaba al país, la gente que provenía de las zonas consideradas de riesgo tenían que cumplir el aislamiento, por lo que Migraciones trabajó coordinadamente con el área de Salud, Turismo y en particular con los hoteles que recibían muchos turistas de alguna de esas zonas”, detalló.

Control de aislamiento

Por otro lado, sostuvo que este tipo de abordaje y de controles se hicieron “en un momento en el que no había dispositivos locales funcionando”, sumando a ello que “Migraciones, con Salud y otras áreas, establecieron algunos de los primeros dispositivos para controlar el aislamiento; una vez que fue pasando el tiempo, entramos en etapa de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) con toda la población, por lo que desde la DNM se controló, esporádicamente, sobre todo a las personas extranjeras que provenían de zonas de riesgo, para verificar en los domicilios que efectivamente se estuviera cumpliendo el aislamiento y que la gente estuviera bien, que no tuviera dudas sobre su situación migratoria”.

En contacto con otras áreas

El esquema de control, “se sigue haciendo con toda la gente que ingresa en el país”, remarcó el titular de la Delegación.

Paralelamente, “siempre se trabajó articuladamente con la Provincia, específicamente con el área de Salud, brindándole desde un inicio la información acerca de argentinos y extranjeros que llegaban al país y que declaraban domicilio en la provincia de Chubut”, apuntó, agregando que “siempre se le brindó la información a la Provincia para que pudieran hacerse los controles de aislamiento, tanto de extranjeros y extranjeras como de argentinos y argentinas”.

Coordinar el regreso

En simultáneo, “se acompañó los procesos de repatriación, que en un inicio fueron muchos en virtud de personas que habían quedado en el país por distintas situaciones, y se ayudó en el contacto con los consultados, asegurando que pudieran volver de manera segura a sus países de origen”, planteó Kaminker, aclarando que “esto lo seguimos haciendo, tanto con las personas de distintos lugares del mundo que quedaron en nuestra provincia, que son muy poquitas, para contactarlos con los diversos consulados y embajadas; es importante que la gente sepa que si quiere volver a su país de origen lo puede hacer, contemplando ciertos procedimientos y obviamente, previo contacto con el consulado o embajada correspondiente”.

Turnos, protocolos y atención

En esta línea, Kaminker detalló que “lo que sucede es que, como en Argentina, muchos países tienen las fronteras con ingreso muy limitado o bien directamente cerradas” y añadió que “por más que nosotros no vamos a prohibirle a nadie salir del país, el país de origen hacia el que van los tiene que recibir; se ha trabajado, por ende, para que cuenten con esa información, y en paralelo siempre se han atendido urgencias y emergencias respecto de situaciones migratorias propiamente dichas, como también en un sistema de atención por turnos bastante limitado, lo que nos garantiza no poner en riesgo a la población usuaria de la oficina como así tampoco a los trabajadores y trabajadoras, en el marco del esquema a nivel nacional”.