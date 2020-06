Menna cuestionó la falta de lineamientos del gobierno de Arcioni

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, mantuvo esta semana una conversación con todos los legisladores nacionales que representan a la Provincia en el Congreso. En dicha oportunidad se acordó una serie de trabajos conjuntos para intentar resolver la crisis económica y financiera, aunque todavía no se presentó ninguna medida específica, sino que hasta ahora han sido solo palabras.

En este contexto, el diputado nacional Gustavo Menna insistió en la necesidad de lograr consensos, aunque reiteró la necesidad de planificar una salida a la realidad actual, considerando que Chubut “está en una situación calamitosa y es hora de que se exponga un plan concreto que dé algo de esperanza a la gente”.

Sin plan

En cuanto a la reunión que tuvieron esta semana con el titular del Poder Ejecutivo provincial, el representante de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja del Congreso de la Nación insistió con que en la misma “no hubo ninguna precisión” sobre las medidas que podrían implementarse para salir de la crisis. Esgrimiendo duros cuestionamientos contra el mandatario, Menna destacó que “el Gobierno Provincial se tiene que hacer responsable”.

“Concurrimos con la expectativa de conocer un plan con medidas concretas para revertir la situación calamitosa de un Estado que hace un año está paralizado”, apuntó el diputado nacional, al mismo tiempo que afirmó que eso no se cumplió, ya que “no hubo ninguna precisión. Si existe ese plan, no nos fue comunicado. Y sin un plan no se va a superar esta situación gravísima. El tremendo déficit que padece la Provincia no se va a solucionar por generación espontánea”.

“Navegando en la nada”

El legislador nacional también indicó que en la cumbre con Arcioni “se nos dijo que se trabaja en medidas concretas, pero al otro día comprobamos que, mientras se incrementa la deuda para pagar el remanente de sueldos de marzo y los primeros rangos de abril, se siguen haciendo nombramientos en cargos políticos e incrementando el gasto improductivo”.

“No se puede seguir navegando en la nada, pidiendo todos los meses plata prestada para ir tapando agujeros”, apuntó Menna, al mismo tiempo que “pareciera que no hay coraje para plantarse frente al Gobierno Nacional. No se pide ninguna asistencia real para afrontar los salarios adeudados de marzo, abril, mayo, y los que vienen en breve por junio y el medio aguinaldo”.