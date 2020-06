Mateo Solís sostiene sus objetivos

Durante la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19, muchos deportistas han tenido que readaptar sus entrenamientos; como es el caso del taekwondista Mateo Solís Figueroa.

El joven, habló con el área de prensa de Chubut Deportes, compartiendo su presente y sus objetivos.

Seguir siendo de Selección

El comodorense Mateo Solís Figueroa, es uno de los mayores exponentes de la disciplina en nuestra provincia, siendo a la uno de los representantes de Chubut en distintos torneos nacionales e internacionales, e incluso, integrante de la Selección Argentina de Poomsae (Formas).

El joven, compartió su realidad al decir que: “actualmente flexibilizaron la cuarentena y podemos ir al gimnasio todos los mediodías hasta 8 personas más o menos, así que empezamos la parte física” y amplió diciendo que “luego aprovecho para dormir una siesta, mirar una película o serie, sin olvidarme que curso el sexto año de la secundaria y como estamos en cuarentena hago todas las tareas que me mandan por classroom”, explicó

En cuanto a metas para este 2020 y que deberá reprogramar o repensar, explicó que “mi objetivo principal para este año era seguir formando parte de la Selección Argentina y poder representar a mi provincia a nivel nacional y al país a nivel internacional” y remató: “no creo que se haya perdido sino que pasa para el año próximo”

Por último, aseguró lo importante que es la actividad en su vida, al decir que “para mí el taekwondo es la actividad deportiva en la cual me siento bien, donde me puedo desarrollar, competir y me permite lo más importante que es compartir momentos con mi familia y compañeros”, finalizó.