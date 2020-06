Massoni reconoció que funcionarios violaron la cuarentena en Playa Unión

En las últimas horas del lunes se supo que funcionarios del Gobierno de Chubut habían mantenido una reunión en un domicilio particular de Playa Unión fuera del horario permitido de circulación, violando así las restricciones del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio.

La confirmación oficial sobre los hechos llegó esta mañana cuando el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, afirmó que ante la denuncia de vecinos sobre los hechos, intervino la Policía de la Comisaría de Playa Unión, que procedió de acuerdo a protocolos previstos para estas circunstancias y que se les solicitó a quienes estaban participando del encuentro que se retiren del mismo y se dirijan a sus domicilios particulares.

“Se labró un acta policial y tomó intervención la Justicia Federal, pero se entendió que no existía comisión delictual. Pero sí les dijimos que se vuelvan a sus casas, porque tenemos que ser conscientes y debemos cuidar las formas, porque no le podemos decir a un vecino que no puede salir y nosotros juntarnos”, sostuvo el titular del Ministerio de Seguridad de Chubut.