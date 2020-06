Massoni ratificó el “blindaje” en los barrios de Trelew

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, volvió a brindar precisiones de cómo continuarán realizándose los operativos de control en la localidad de Trelew, que actualmente es la ciudad más comprometida por la pandemia de coronavirus de todo el territorio provincial.

Al respecto de esto, el integrante del Gabinete dijo: “Lo primero que tenemos que saber es cuál es la realidad que vive cada una de las localidades de nuestra Provincia. No se puede hablar de que Chubut tiene un estado cuando hasta desde Nación han impuesto que en Trelew hay circulación del virus comunitaria, distinto a Rawson, Puerto Madryn, Comodoro y Esquel”.

Justamente sobre esto último, Massoni indicó que como consecuencia de esta situación “tenemos que tomar medidas y la primer medida que tomamos fue generar un blindaje de la ciudad de Trelew, como para minimizar las posibilidades de contagio al resto de las localidades y que ocurra lo que está ocurriendo ahí, que es extremadamente preocupante”.

Blindaje en los barrios

“Es preocupante porque no sabemos cuál es el origen de los contagios que se dieron en Trelew”, manifestó el ministro de Seguridad de la Provincia, al mismo tiempo que indicó que en las zonas más desfavorables se aplicarán medidas particulares. Para argumentar esto, dijo que estas personas “se encuentran en una situación que podría generar que, si les llega el virus, les afectaría con un impacto muchísimo mayor al impacto que le puede generar a la clase media. Por eso se desarrolló toda esta estrategia de protección”.

Sobre las acusaciones de discriminación ante este tipo de medidas, Massoni fue tajante y dijo: “Al contrario, no hay discriminación, hay protección. Y vamos a cuidar a los ciudadanos que se encuentran en una posición más desfavorable que el resto”.

“Van a seguir estando”

Al ser consultado sobre si se habían levantado o no este tipo de controles específicos, el titular del Ministerio de Seguridad dijo que eso no había sucedido y ratificó que “van a seguir estando”. Esto iría en contra a lo comunicado por parte del Municipio de Trelew, desde donde se confirmó que algunos de estos controles se levantarían.

Al ser consultado sobre este contrapunto, el ministro indicó que “hablo todos los días con el intendente (Adrián) Maderna, debido a que está en una situación crítica. Lo que hablamos es que en la medida en que los testeos se hagan, vamos a ir levantando este tipo de impedimentos para que exista contacto dentro de una misma sociedad”.

“Salud hizo un trabajo muy exhaustivo en los barrios y se hicieron testeos para darnos garantías de que en el barrio están bien. Son barrios distintos y son muy populosos, entonces no debemos más a la protección de ellos”, apuntó Massoni.