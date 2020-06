Massoni prepara una cortina de humo

El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, se refirió a la situación que está atravesando Chubut y, más específicamente, Trelew en el marco de los últimos contagiados por coronavirus. Además, ratificó que en las últimas horas se generaron discusiones “acaloradas” dentro del Gabinete provincial por visiones distintas que hay sobre distintas temáticas.

El funcionario también confirmó que desde la cartera que él lidera se presentará un proyecto de ley para que en Chubut se convierta en una provincia productora de cannabis medicinal. “Lo mantengo desde siempre, lo que no pone en crisis a la seguridad es la marihuana. Sí su comercialización, pero el consumo de marihuana no nos pone en crisis, porque no es una persona violenta”, apuntó el ministro.

Producción a cargo del Estado

Además, Massoni en diálogo con el AzM Radio recordó que “somos una provincia pionera con el tema de la aprobación de la utilización del aceite de cannabis para ciertas enfermedades. Creo que tenemos que avanzar y vamos a presentar un proyecto que fue trabajado con la gente de Salud y de Producción, en el que proponemos que la Provincia sea productora de cannabis para uso científico y medicinal”.

Al ser consultado sobre si cualquier vecino podrá plantar este tipo de plantas, el ministro negó que eso sea posible, afirmando que “lo va a hacer el Estado, a través de una sociedad formada y con grupos especialistas”. “Queremos hacer aceite no solo para los chubutenses, para los argentinos y también ser exportadores de aceite de cannabis”, precisó.

Impacto económico “más que importante”

Al justificar esta iniciativa, Massoni precisó que “todos aquellos que hacen utilización del aceite de cannabis dicen los beneficios que les proporciona para el tratamiento de diversas enfermedades”.

“Si tenemos un lugar propicio como es Chubut, en el cual se da la producción de la misma, tenemos que aprovechar esto. Tuvimos la mente abierta para saber que este producto no solo se puede utilizar para formas recreativas, sino que también se puede utilizar para la salud”, apuntó.

En cuanto al impacto económico que tendría esta iniciativa para Chubut, el titular de la cartera en cuestión dijo que los ingresos serían “más que importantes”. “Creo que es necesario que empecemos a avanzar”, concluyó.

Discusiones en el Gabinete

Al ser consultado sobre la situación salarial de los policías, el funcionario indicó que “yo tengo discusiones extremadamente calurosas con compañeros del Gabinete. Algunos compañeros se enojaron cuando yo dije algo que es una gran verdad: desde el primer momento de esta pandemia, los únicos que estaban y están trabajando en la calle al 100% fue la fuerza policial. Nosotros como Estado y como sociedad les debemos mucho, porque en forma permanente están corriendo riesgo”.

“Ayer fuimos a notificar a aquellas personas que dieron positivo en Covid-19 y fue la policía. El que está al frente de la batalla es la policía”, aseguró el titular del Ministerio de Seguridad.