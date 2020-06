Massoni anticipó que el jueves cancelarían los sueldos de marzo

El ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, confirmó que el jueves de esta semana se cancelarán todos los salarios adeudados correspondientes al mes de marzo para los trabajadores de la Administración Pública.

No obstante, reconoció que esto seguirá supeditado a lo que ocurra o no en la Legislatura de Chubut, ya que si no hay sesión el Poder Ejecutivo no contaría los fondos como para poder pagar sueldos.

Además, Massoni ratificó que al personal policial se le pagará una de las cláusulas gatillo adeudadas.