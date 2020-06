Madryn: Concejales anticipan presentación ante el Consejo de la Magistratura

La primera edil en tomar la palabra fue Andrea Moyano, quien se refirió a los cinco años del movimiento “Ni Una Menos” y repasó las lamentables estadísticas nacionales: “77 hijos quedaron sin madre producto de femicidios. Una mujer muere asesinada cada 26 horas en Argentina”, precisó.

Asimismo, se pronunció sobre el caso de “La Manada de Chubut” y reconoció que “el miércoles recibimos una muy mala noticia tras la decisión del Fiscal Rivarola”, advirtiendo que “claramente, la víctima no estuvo contenida ni defendida con una perspectiva de género”.

Además, confirmó que los ediles realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura en relación a la causa.

Trabajo legislativo

Durante Mociones y Asuntos Varios, los bloques refrendaron las medidas impulsadas desde el Ejecutivo Municipal en el marco de la pandemia, y aprobaron otros proyectos, entre ellos el “plan de reforestación de El Doradillo”, relacionado con el voraz incendio que sufrió dicho sector meses atrás y que significó la destrucción de varias viviendas y de la flora y fauna local.

También, se aprobó la modificación del estacionamiento a 45° en la zona costera, para que vecinos y vecinas puedan estacionar con sus vehículos de cara al mar, sin descender de los mismos, a modo de salida recreativa.

Otra iniciativa validada por el Concejo fue el plan de obras red de Agua Potable para el barrio Presidente Perón.

Impuestos y comerciantes

En la Hora de Preferencia, la edil María Eugenia Domínguez recordó el proyecto presentado para eximir de impuestos y tasas a los sectores locales no considerados como “actividades esenciales” y que sufrieron el efecto de la restricción de actividades por la pandemia.

“En otros proyectos presentados se veía la necesidad de un sólo sector y hay que respetar la generalidad impositiva”, expuso, confirmando que “entre todos los bloques buscaremos consenso para elaborar una Ordenanza en conjunto”.

También, se solidarizó con las víctimas de femicidio y violencia de género en el marco del movimiento “Ni Una Menos”.

Contra el “desahogo”

Tras la alocución de Sandra Mancilla, quien se pronunció sobre la causa de “La Manada de Chubut” y la quinta marcha de Ni Una Menos, el concejal Dardo Petroli se solidarizó, “con todos los trabajadores estatales privados de sus salarios” y pidió al Gobierno Provincial “que arbitre los medios para el pago en forma oportuna de los salarios”.

Además, pidió al Consejo de la Magistratura “amonestar al Fiscal Rivarola” en el marco de la calificación de “desahogo sexual” que generó polémica a nivel nacional por la causa de violación en manada ocurrida en 2012.

“Me pregunto si Arcioni come en cuotas”

A su turno, Nadia Garay criticó el proyecto oficial para pagar aguinaldos en cuotas y advirtió que la situación es “desesperante”.

“Quisiera saber si el Gobernador almuerza o cena en cuotas, o si cuando tiene que llevar a sus hijos al médico, también paga en cuotas. Exigimos al Gobernador y a sus funcionarios que los trabajadores no sean vulnerados, es una obligación pagar en tiempo y forma”, apuntó.

En otro orden, adelantó que presentaría un proyecto para que se restablezcan las ferias populares.

Concientización y prevención

Federico Garitano coincidió “en el reclamo y el repudio a las declaraciones del fiscal Rivarola” y remarcó, con respecto a la realidad provincial, “el autismo del gobernador Arcioni”.

Sobre la pandemia de Covid-19, ponderó que “Madryn sigue siendo una isla” aunque hizo referencia a la importancia de mantener las medidas sanitarias “y no creer que en algún momento el virus no va a llegar”.

Sectores vulnerables

Para Alejandra Cocina, la pandemia “realzó algunas virtudes y defectos de la sociedad argentina, chubutense y madrynense” y valoró las medidas implementadas por el Gobierno Provincial para contener a los sectores más vulnerables.

“Estábamos en un país empeorado, y la pandemia lo empeoró aún más”, reflexionó.

También, la edil anticipó que presentaría un proyecto de Ordenanza para solicitar a la empresa de transporte Ceferino del Sur la tarjeta SUBE.

“Hay funcionarios que no están a la altura”

“La clase política debería tener un baño de humildad y escuchar los reclamos de la gente”, enfatizó Eugenia Alianiello en una dura crítica a la administración provincial, a la vez que defendió “las decisiones económicas y políticas del intendente Gustavo Sastre, no es casual que en Madryn continuemos con ‘cero casos’ de Covid-19; sabemos que muchos están haciendo un esfuerzo grande, los comerciantes y quienes no pueden desarrollar su actividad habitual”.

En cuanto a la Justicia “no creo que no la haya, sino que hay funcionarios que no están a la altura, se sigue cosificando y objetificando”, expuso la edil, de formación psicóloga, advirtiendo que “la búsqueda de la igualdad implica que nosotros exijamos a los fiscales, jueces y funcionarios de la Justicia y también a los políticos, que tienen la obligación de formarse; usar un término de antaño es desconocer la lucha para visibilizar la problemática”.

Las peores noticias

“No es la primera vez que somos noticia nacional, y no me sorprende que lo seamos cuando desaparece forzosamente una persona en nuestra provincia y luego aparece muerta; cuando mueren dos docentes que estaban reclamando por sus derechos, cuando se reprime; y quienes ocupamos lugares nos rasgamos las vestiduras evocando nuestro acompañamiento, pero todo esto sigue sucediendo en Chubut y tengo la antipática obligación de advertir que esto va a seguir sucediendo, mientras algunas cosas no cambien”, puntualizó por su lado Juan Duarte.