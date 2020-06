Madryn: analizan estrategias para el Turismo de Reuniones

El Madryn Bureau en conjunto con el Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn y, junto a la Secretaría de Turismo Municipal, a cargo del Lic. Marcos Grosso, continúan propiciando espacios de capacitación y fortalecimiento de cara a lo que será un nuevo turismo después del paso del Covid 19.

Con ese objetivo especialmente ligado al turismo de eventos y reuniones, el Madryn Bureau organizó un encuentro virtual sobre Comunicación y Marketing, a cargo de Paola Menossi y Javier Capitaine. Del encuentro virtual participaron agentes de viajes, organizadores de eventos, comunicadores y personas relacionadas a eventos y turismo de reuniones no sólo de Puerto Madryn y distintas ciudades de Chubut sino también de Buenos Aires y otros puntos del país.

En la charla se abordaron temas como: Nuevos perfiles profesionales del sector MICE (Meeting, Incentive, Congress and Events); Eventos virtuales vs. Eventos híbridos y Cómo comunicar en tiempos de COVID y post COVID, entre otros.

Javier Capitane es CEO del Grupo Capitane y está especializado en estrategia, branding y marketing digital. El Grupo Capitaine es una empresa líder en comunicación y marketing digital. A través de sus unidades de negocios especializadas: Back Media Google Partners, Beautifull Agency y Capitaine Branding, desarrollan campañas para los mercados de Argentina, Colombia, México, Ecuador, España, Perú, Chile y USA.

En tanto, Paola Menossi es CEO y Cofundadora de Planificame Argentina, es experta en Eventos con más de 20 años en el Sector, a la vez, presidenta del Río Cuarto Convention & Visitors Bureau. Lideró el proyecto de innovación y creo el área de formación de la Cámara Argentina de Turismo. Coordinó el Instituto de Calidad Turística de Argentina ICTA, y actualmente lidera la red de Mujeres Líderes en Turismo AR.

Planifícame Argentina es un empresa líder en la Organización de Eventos Corporativos, Congresos y Convenciones.