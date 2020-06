Maderna presentó ambicioso programa de producción de alimentos

Con la participación del intendente de Trelew, Adrián Maderna, este lunes se realizó la presentación del Programa “Producción de alimentos para nuestra ciudad”, que establece que la lucha contra la pobreza está directamente vinculada con la alimentación y la producción de alimentos.

El jefe comunal destacó, al momento de su alocución, que “para la ciudad de Trelew es realmente un honor poner en marcha este acuerdo que se viene trabajando desde hace tiempo con el INTA. Hay que destacar este modelo de participación, colectivo, de poner en valor la tierra, la fuerza del trabajo, la comunidad organizada, y todo el desarrollo que se viene dando a través de distintas etapas, para poder analizar e identificar y concretar esta oportunidad tan importante para tantas mujeres que avanzarán con la producción de la tierra”.

Maderna puntualizó que “para Trelew, con una ubicación geográfica importante en la Patagonia Sur, marcará un antes y un después, porque ofrecerá no solo capacitación, sino la oportunidad de poder aprovechar las herramientas de trabajo recuperadas desde el municipio, y la posibilidad de que muchos vecinos de la ciudad se puedan autoabastecer”.

Destacó más adelante, que gracias a este programa de trabajo surgido a través de un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Trelew y el INTA, “se podrá producir y se tendrá la oportunidad de aprovechar la tierra que estaba ociosa, en espacios como el que se avanza con el AABE, ubicado entre Moreira III y Moreira IV, terrenos privados, y el vivero municipal”. Y especificó que “el principal objetivo está vinculado con poder producir en escala y disponer en salas productivas para agregarles valor y vender al público”.

Por último, el intendente agradeció especialmente “a las compañeras que llevarán adelante este desafío, porque cuando hablamos de género, de identidad, de modelo colectivo, tiene mucho que ver con la organización y con la posibilidad de democratizar la tierra, la fuerza de trabajo y las herramientas”.

La presentación, realizada este lunes a través de la plataforma Zoom, contó con la participación de la presidente del INTA, Susana Mirasou; además de responsables de la Agencia de Desarrollo Productivo municipal, autoridades provinciales, y dependencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, así como referentes de organizaciones sociales, mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, y representantes de la multisectorial de feminismo popular.

A su momento, justamente la presidente del INTA, Susana Mirasour, expresó con satisfacción que para la institución “estar trabajando en el territorio en acciones vinculadas con la soberanía y salubridad alimentaria, y más aun sabiendo que el plan Argentina contra el Hambre es una prioridad para esta gestión de gobierno, y que hoy cobra relevancia ante esta pandemia, poder estar trabajando y apoyando la autoproducción de alimentos, aprovechando tierras ociosas, colaborando con la asistencia de productores, es una función indelegable”. Y puntualizó además, que “este es el camino, con un trabajo compartido conjunto con los municipios, relevando las demandas concretas y con sustentabilidad de los sistemas productivos, promoviendo las buenas prácticas agrícolas. Nos marca un camino imperativo para poder estar solucionando este flagelo, apoyando la seguridad y soberanía alimentaria”.

De acuerdo a los lineamientos de esta propuesta una familia que no tiene resuelta su alimentación consume la mayor parte de su tiempo resolviendo la subsistencia, por lo que otras áreas de sus vida, como la educación propia de sus hijos, el desarrollo personal mediante el trabajo, el cuidado de la salud, la recreación, la cultura y el deporte, pierden importancia ante la urgencia y la preocupación que significa comer y alimentar a una familia cada día.

Es necesario realizar todos los esfuerzos para lograr que la mala alimentación no se perpetúe. Cuando los padres y madres mal alimentados se reproducen, generan en sus hijos una vida de desventajas con aspectos que involucran un desarrollo mental y corporal que será deficitario y les quitará oportunidades. Se crea así un círculo vicioso del que las familias difícilmente puedan salir sin la intervención de los Estados y políticas públicas que generen otras alternativas.

Jeniffer Segundo para finalizar aseguró que “como órgano nos ocupamos de sostener y gestionar para estas familias que están en estado de vulnerabilidad, a través de un merendero y un centro cultural, llegando con leña, viandas y acercando la cultura a todas las edades”. Asimismo, segundo destacó su agradecimiento “en este momento a todas las personas que forman parte de este gran programa de producción de alimentos, así como al gran bloque de mujeres que se confirmó contra el hambre y la pobreza, al intendente Maderna, a la Agencia de Desarrollo Productivo, y autoridades del INTA, que posibilitan que juntos seamos más fuertes”.

En tanto, Claudia Marillán, referente del movimiento Barrios de Pie y Libres del Sur, aseguró que “desde la organización lo que tratamos es de garantizarles a los vecinos aunque sea dos de las cuatro comidas diarias que en condiciones normales una persona debe consumir. Lo hacemos a través de merenderos comedores, así como con la copa de leche para los chicos. Por ese este acuerdo es sumamente significativo para colaborar en cumplir con ese objetivo”.