Luque licitó obras por más de 150 millones de pesos

Se trata de tres nuevos proyectos de infraestructura presentados por el intendente Juan Pablo Luque para ejecutarse entre 180 y 210 días corridos. Entre las obras se encuentra la segunda etapa de intervención en el espacio recreativo Plaza 1° de Mayo del Juan XXIII; en la Plaza 20 de Junio de Stella Maris y pavimento en hormigón para Ciudadela, obras que superan los 150 millones de pesos en inversión y que son muy anheladas por los barrios comodorenses.

El acto licitatorio tuvo su apertura este viernes al mediodía en la sede social del Juan XXIII, donde estuvieron junto al mandatario comunal, el viceintendente Othar Macharashvili; miembros del gabinete municipal; concejales; el secretario general de la UOCRA, Raúl Silva; referentes de los barrios beneficiados: Mirta Martínez vecinalista de Ciudadela; Franco Policicchio de Stella Maris y Carlos Estevao de Juan XXIII. También acompañó en la oportunidad el intendente de Dolavon, Dante Bowen.

En su discurso, Juan Pablo Luque sostuvo que “estas obras son deudas pendientes que tenemos con tres barrios de la ciudad, dos de ellos como el Juan XXIII y Stella Maris muy afectados cuando ocurrió la catástrofe climática del 2017, sumando a Laprida y San Cayetano”, recordó. En ese punto, reconoció que “lamentablemente el Estado siempre tiene tiempos que no son los que uno quisiera para poder darles respuestas rápidas y concretas a nuestros vecinos”.

“Hoy visitamos esta sede, recorriendo el pavimento que viene a buen ritmo, con un trabajo importante de reparación integral de las cañerías y supervisión por parte de las cuadrillas municipales”, dijo.

Sin embargo, el intendente afirmó que “estamos saldando estas deudas enormes que tiene el Estado para que la población tenga mejores condiciones de vida. Fueron tiempos muy difíciles, con un gobierno nacional como el de Mauricio Macri que se fue pero que durante cuatro años no hizo absolutamente nada en nuestra ciudad; y no nos olvidemos de la Provincia y los problemas económicos de público conocimiento que nos llevó a que este Municipio administre sus recursos y trabaje en soledad”.

Roles y compromiso

En otro tenor, el intendente hizo hincapié en la función fundamental que cumplen los vecinalistas para acentuar la presencia del Municipio en cada rincón de la ciudad. “Desde la gestión valoramos la tarea y el esfuerzo ad honorem que realizan día a día por sus barrios. Hemos pasado momentos difíciles y es ahí donde han reflejado la función del vecinalismo y su vocación”, reconoció.

Asimismo, puso en valor el acompañamiento del sector de la construcción en un momento crítico por la crisis profundizada con la pandemia. “Quiero darles las gracias tanto a Raúl Silva como a los trabajadores que siempre están acompañándonos en cada acto, lo que demuestra nuestro trabajo en equipo. Sin dudas, son uno de los actores fundamentales dentro de la vida laboral de la ciudad”, ratificó.

De igual manera, se refirió al sector empresarial diciendo que “así como tenemos un compromiso con el empleado municipal que nos permite llegar a estas instancias licitatorias, le pedimos al sector empresarial que cumpla como corresponde con el Municipio”.

Detalle de las obras

El secretario de Infraestructura, Maximiliano López, describió los aspectos centrales de los proyectos, el primero vinculado a la intervención en la Plaza 20 de Junio de Stella Maris, que comprende la integración total del espacio ubicado entre la Avenida Gatica y las calles Dalmacio Miranda y Marcial Riadigos; con forestación, veredas internas, juegos infantiles, zona con aparatos saludables y un nuevo playón deportivo. “Gracias al ida y vuelta con los vecinos del barrio vamos a dar atención a esta necesidad, será un espacio moderno y seguro donde podrán disfrutar desde los niños hasta los adultos”, aseguró.

En cuanto a Ciudadela, especificó que se contemplan 13800 metros cuadrados de pavimento en hormigón porque “creemos que es importante seguir haciendo hincapié en la calidad de la obra para que tenga mayor duración en el tiempo. Este tipo de pavimentación permite que la calzada resista el tránsito en época de lluvias, lo mismo ocurre con los codones cuneta”.

Para la intervención del espacio recreativo del barrio Juan XXIII, el funcionario señaló que la Plaza 1° de Mayo, ubicada entre Juan Manuel de Rosas, Carrero Patagónico y Avenida Patricios, contempla actualmente un skatepark, la Plaza de las Energías y el playón deportivo. Los nuevos trabajos apuntan a integrar el lugar, generando un circuito con un paseo de feria artesanal, cancha de bochas y el reacondicionamiento del playón.

Sostener los puestos de trabajo

El líder sindical de la UOCRA, Raúl Silva, destacó el respaldo de la gestión municipal para sostener e incrementar los puestos de trabajo a través de la obra pública en la ciudad.

“Queremos agradecerle una vez más al intendente porque en este momento difícil por la pandemia, sigue licitando obras para nuestros trabajadores”, expresó.

“Hemos acordado continuar trabajando en conjunto y de esta forma buscar la manera de pasar esta crisis. No importa si las obras son grandes o pequeñas, todo suma para que el obrero conserve su fuente laboral”, finalizó.

Un espacio de encuentro

Por su parte, el vecinalista Carlos Estevao, se mostró optimista con la obra de la Plaza 1° de Mayo, agradeciendo a las autoridades municipales porque “este espacio es un punto de encuentro para los vecinos de nuestro barrio y de otras zonas aledañas. Cada fin de semana es un lugar de disfrute de familias y siempre se realizan actividades recreativas para la comunidad”.

“Venimos muy golpeados con lo que pasó durante el temporal y esta obra nos ayudará para que el vecino pueda identificarse con su barrio y se anime a participar de las propuestas”, opinó.