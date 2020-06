Los restaurantes podrían reabrir desde el fin de semana en Trelew

El intendente de Trelew, Adrián Maderna se reunió este lunes con propietarios de establecimientos gastronómicos que esperan poder comenzar, en los próximos días, con una reapertura progresiva de sus locales. La misma dependerá de que la ciudad pueda salir de la circulación comunitaria de COVID – 19, es decir que no se presenten nuevos casos sin nexo epidemiológico.

El mandatario local estuvo acompañado por la Coordinadora de Salud, Cecilia Vera, el Coordinador de Inspecciones Generales, Héctor López, y funcionarios de otras áreas.

“Lo que buscamos es que puedan abrir los restaurantes con todas las medidas sanitarias que sean necesarias, con la seriedad que amerita y con el control permanente por parte de las áreas de Salud e Inspecciones Generales”, indicó Maderna luego del encuentro, realizado en una conocida confitería céntrica. En el lugar se realizó una demostración de cómo sería aplicado el protocolo sanitario, si se habilita la apertura de los comercios.

El intendente reiteró que la prioridad del Municipio está puesta “en la salud”, sin dejar de poner la atención en la situación económica que afecta a este rubro comercial en particular. “Venimos avanzando con el ministro de Salud y el ministro de Seguridad para poder hacer una articulación en todos los aspectos. Sabemos que son rubros que están cerrados desde hace 90 días, hay situaciones laborales, de servicios y sentimos la necesidad de poder mostrar a la comunidad el grado de seriedad con el que se va a trabajar”, explicó Maderna.

La coordinadora de Salud del Municipio, Cecilia Vera, explicó que la reapertura de los comercios dependerá de “poder salir de la circulación comunitaria” en la que todavía está clasificada la ciudad. “Para eso no deben darse nuevos casos de COVID-19 sin nexo epidemiológico”, detalló.

Vera indicó que de producirse la reapertura será crucial que tanto “el comerciante como las personas que se acerquen a los restaurantes y confiterías respeten todos los protocolos sanitarios, especialmente el distanciamiento social y la higiene”.

También detalló que los comercios deberán funcionar en un horario determinado: de domingo a jueves hasta las 23.30, viernes y sábados hasta las 0.30, con turnos y respetando el máximo de personas establecido.