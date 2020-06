Libres, en renovación o con aporte

Este martes 30 de junio, vencieron contratos de futbolistas de las categorías Profesionales del futbol argentino, desde la ahora denominada Liga Profesional, a Primera C, tanto en rama femenina como masculina.

La situación sanitaria en la Argentina ante el avance de la pandemia COVID-19, llevó mucha más incertidumbre a los deportistas que veían al finalizar junio, la imposibilidad de conocer acerca de su futuro; más aun cuando no se sabe cuando se retomará la competencia. Varios y varias protagonistas del futbol, quedarán libres y si no renuevan ni firman nuevo contrato, podrán recibir un aporte económico acordado por AFA y Agremiados.

Culminación de más de dos mil contratos

Llegó el 30 de junio, día en el que muchos y muchas futbolistas quedaron en libertad de acción o bien como se denomina en el futbol “libres”, ante la culminación de sus contratos con sus respectivos clubes, desde Primera División a la C, tanto en rama femenina como masculina.

Según indica un informe realizado por el sitio web ´Doble Amarilla´, “cerca de dos mil jugadores profesionales del fútbol argentino finalizarán sus contratos con los clubes, en medio de la incertidumbre por el futuro de la actividad debido a la pandemia de coronavirus”.

Sin embargo, futbolistas que aun no hayan definido su situación con una nueva institución que les firme contrato, podrán recibir gracias acuerdo llegado entre AFA y Agremiados “durante 5 meses, un fondo de asistencia equivalente al salario mínimo de cada categoría”.

Vale destacar que como explica el especializado sitio web, “esos dos mil contratos de futbolistas engloban no sólo a la Liga Profesional, también a la Primera Nacional, Primera B, Primera C, el Federal A y la Primera División del fútbol femenino. Si se suman los torneos considerados amateur, como la Primera D, la segunda división del femenino y los torneos regionales, la cifra asciende a más de cuatro mil futbolistas sin contrato”.

En el ascenso

La página web ´Ascenso del Interior´, explica que “sólo en el torneo Federal A casi 450 futbolistas y doce entrenadores se quedarán sin contrato a partir de mañana. Y las cifras son similares para la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, donde varias instituciones argumentaron no poder renovar los contratos caídos”.

Por parte de los equipos madrynenses…

En cuanto a la realidad de los clubes de Puerto Madryn; por parte de Guillermo Brown se destaca la baja de su capitán y figura de lo que fue la Temporada 2019/2020, Emanuel Moreno, que culminó su contrato, que de común acuerdo no renovarán entre el futbolista y la institución browniana. Incluso, medios que siguen la campaña de Quilmes, indican que “el 10” se sumará a las filas del club “Cervecero”.

En “La Banda”, aun tienen un año más de contrato el arquero Franco Agüero, los mediocampistas Julián Bonetto y Cristian García, el delantero Abel Méndez, más el atacante Gonzalo Urquijo, que llegó a principios de 2020 y culminará a fin de año su acuerdo. El resto de los jugadores quedarán libres y aguardan por renovación o pensarán en nuevos destinos. Quienes deben volver a Brown, son Lautaro Parisi y Federico Rasmussen: en el caso del mediocampista ofensivo, cumplió el préstamo por un año que lo ligaba a Arsenal de Sarandí y por parte del defensor, que jugó durante una Temporada en el futbol mexicano en el Atlante, también le resta un año de contrato con los portuarios.

Por parte del Deportivo Madryn, la dirigencia anunció meses atrás, que renovaría los acuerdos con todos los futbolistas del plantel a quienes se les venciera su vinculo; pensando en la reanudación del Torneo Federal A, teniendo en cuenta que la actividad retomaría su juego para disputar las instancias definitorias y definir ascensos.

Sin embargo, trascendió semanas atrás que se darían dos bajas en la plantilla que comanda Jorge Izquierdo, como lo serian el defensor Alan Moreno y el mediocampista Jonathan Penna.