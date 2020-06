Legislatura sesionaría en forma virtual el 30 de junio

El vicegobernador Ricardo Sastre mantuvo un encuentro mediante videoconferencia con Manuel Pagliaroni (Juntos por el Cambio), Adriana Casanovas (Frente Patriótico) y Juan Pais (Chubut Al Frente), además de personal de Presidencia de Legislatura, con el fin de poder diagramar el trabajo de los próximos días.

“La realidad es que hoy estamos acotados de muchas opciones, y la sesión presencial va a seguir dilatándose en el tiempo, mientras el Ejecutivo pretende tratar la Reestructuración de la Deuda. Con el tema de la Pandemia tenemos diputados que son factor de riesgo y no pueden exponerse en lugares donde haya mucha gente, y en las últimas horas surgió el inconveniente de que una Diputada volvía a la cordillera tras arribar de Rawson, y tiene que estar 14 días en cuarentena en su ciudad. Evidentemente esto le sucederá a cada diputado que venga a Rawson en caso de tener una sesión presencial, y luego deba volver a su ciudad de origen. Es por eso que estamos buscando alternativas”, refirió el Vicegobernador de la Provincia.

En este marco, la opción más viable sería la de realizar una sesión virtual, aunque debieran ser al mínimo dos, una para darle estado parlamentario a los temas que envió el Ejecutivo, y otra para poder tratarlos.

Consensuarlo con APEL

Sastre admitió que “hay cuestiones extra que también influyen. No queremos hacer una sesión virtual sin haber planteado esta posibilidad al gremio APEL ya que ellos llevan adelante medidas de retención por el atraso de los salarios”.

En ese orden, agregó que “hubo un compromiso del Ejecutivo de abonar los salarios del Rango 3 y 4 correspondientes a abril, en los próximos diez días. El gremio, en caso de que se depositen dichos salarios, está al tanto de la sesión virtual y si el compromiso asumido se cumple, no habrá problemas para sesionar por lo que pudimos hablar con los representantes gremiales”.

Si todo marcha dentro de los parámetros normales, podría sesionarse en forma virtual el martes 30 de junio y el jueves 2 de julio, para que las medidas del Ejecutivo ingresen a la cámara, y luego reciban el tratamiento correspondiente.

Temas en agenda

El Gobierno de Chubut necesita, según las declaraciones de los propios funcionarios, que el proyecto de reestructuración de la deuda pública sea tratado y aprobado de manera “urgente”, ya que esto representaría un alivio sustancial para las arcas de la administración de Mariano Arcioni.

No obstante, esto debería ser tratado por los diputados provinciales, y los empleados de la Legislatura ya afirmaron que no prestarán más colaboración para que se realicen sesiones ordinarias de manera presencial. Así, la actividad parlamentaria que está prevista para la semana próxima, en donde podría tratarse el proyecto de reestructuración de la deuda está, por el momento, frenada.

En este contexto, ayer se realizó una reunión a través de videoconferencia en la que participaron los titulares de todos los bloques de la Unicameral chubutense y el propio presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre. Al respecto, el Vicegobernador explicó que “el modo virtual puede ser implementado tras definir, entre otras cosas, la realización de comisiones”.

Así, la posibilidad de que los diputados sesionen de manera virtual es cada vez más grande, aunque para esto habría que concretar una modificación en el reglamento de la Legislatura, algo que los legisladores decidieron no tratar en las últimas sesiones.

Iniciativa sin tratamiento

Lo que sucede es que cuando comenzaron los inconvenientes para concretar las discusiones dentro del recinto, en el marco de la pandemia de coronavirus, se presentó un proyecto de ley para establecer variantes en el reglamento y que las sesiones puedan desarrollarse de manera virtual. De hecho, esta iniciativa ya cuenta con estado parlamentario, según le confirmó a El Diario el impulsor de la misma, el diputado Manuel Pagliaroni.

Asimismo, la iniciativa iniciada por el presidente del bloque de Juntos por el Cambio no fue tratada por los diputados provinciales. Por lo que se perdió la posibilidad de aprobar un nuevo marco normativo que permita que los debates parlamentarios puedan darse de manera virtual, que es lo que se está buscando actualmente desde los distintos bloques.

El proyecto

Vale recordar que la iniciativa presentada a fines de marzo de este año prevé modificar el Artículo 8° del Reglamento Orgánico de la Legislatura de Chubut, y en caso de obtener el visto bueno de los legisladores de otros espacios, el mismo quedaría de la siguiente manera: “Los diputados no constituirán Cámara fuera de su Sala de Sesiones, salvo que así lo dispusieren dos tercios del total de sus miembros. Solo en casos de fuerza mayor, cuando razones fundadas impidan a los diputados constituir Cámara con su presencia física, se habilitará el funcionamiento del Cuerpo Legislativo mediante la utilización de plataformas tecnológicas adecuadas que permitan el desarrollo de Sesiones en Línea”.

Además, el proyecto elaborado por Pagliaroni prevé que “para períodos de excepción en los que se habilite el funcionamiento del Cuerpo Legislativo mediante la utilización de plataformas tecnológicas que permitan el desarrollo de Sesiones en Línea, se habilitará asimismo la presentación de proyectos de forma virtual firmado electrónicamente por su autor y coautores, que a tal efecto dispondrá la Secretaría Legislativa. El mismo deberá ingresar al correo electrónico de Mesa de Entrada de la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, en formato .pdf, por lo menos el día antes de la fecha fijada y para la sesión de la Cámara; en caso contrario el proyecto ingresará recién en la sesión posterior”.

“Podrán también presentarse proyectos durante el desarrollo de la hora de preferencia prevista por el artículo 135° del Reglamento Orgánico”, agrega también el proyecto de ley elaborado por el presidente del bloque Juntos por el Cambio Chubut.

En cuanto a las reuniones de las respectivas comisiones, las mismas podrán desarrollarse en la Legislatura, o bien “virtualmente a través de videoconferencia en periodos de excepción en los que se encontrare habilitado el funcionamiento de la Cámara mediante Sesiones en Línea, de acuerdo a las disposiciones de la presente y otras disposiciones que dicte la Presidencia”.