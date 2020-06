Legisladores nacionales siguen a la espera de la propuesta del Gobierno

El lunes de esta semana todos los legisladores nacionales chubutenses mantuvieron una reunión en Rawson con el gobernador Mariano Arcioni, en la que se acordó una planificación conjunta para pensar alternativas y mecanismos para afrontar la crisis económica y financiera.

Varios de los diputados y senadores destacaron esta iniciativa el Poder Ejecutivo, aunque pidieron que la cumbre no solo sirva “para la foto”, sino que también se implementen mecanismos concretos para buscar una salida conjunta a la delicada realidad que está viviendo Chubut.

Según los compromisos que había asumido el propio Arcioni, esta semana todos los legisladores iban a tener en sus manos un proyecto concreto, con medidas específicas y un plan puntual para resolver los inconvenientes de manera conjunta.

No obstante, El Diario dialogó ayer con varios integrantes de la reunión que se llevó a cabo esta semana y afirmaron que aún no recibieron ningún tipo de iniciativa oficial por parte del Gobierno Provincial.

Esto volvió a despertar cuestionamientos y críticas por parte de los legisladores, que siguen reiterando su preocupación por la falta de una planificación específica de la administración de Arcioni para poder salir de la crisis económica y financiera que atraviesa Chubut desde hace largos meses.