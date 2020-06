Las obras sociales todavía no cubren el test PCR de Covid-19

La referente de epidemiología del Hospital Zonal “Dr. Andrés Ísola” de Puerto Madryn, Denise Acosta, explicó el motivo por el que se declaró la “transmisión comunitaria” a nivel local, así como también dio cuenta de un dato alarmante, y es que las obras sociales “todavía no están cubriendo el test PCR de Covid-19”, por lo que realizó un pedido para que dicha situación sea subsanada, atentos a la demanda en el sistema de salud público.

También, precisó que de los 8 casos positivos registrados en Madryn, solamente dos no cuentan, desde hace tres días cuando fueron diagnosticados, con nexo epidemiológico, por lo que continúan con las averiguaciones para determinar dicha información.

Diagnóstico precoz

En tal contexto, explicó que “se decidió la incorporación precoz de Puerto Madryn como ciudad de transmisión comunitaria, a fines de poder vigilar un poco más cuál es la situación, por cercanía y movimientos comerciales, además de lo relativo a los sistemas de salud”.

“Hasta el momento”, continuó, “tenemos 8 casos confirmados en la ciudad; luego de los mismos no hemos tenido ninguno nuevo; sí, tenemos una infección respiratoria aguda grave (IRAG) sin nexo, internada en el Hospital y al momento trece casos sospechosos, cinco que este jueves se han sumado a los 8 plasmados en el reporte epidemiológico provincial”, con corte a las 8 de la mañana del 18 de junio.

Redefinición de “caso sospechoso”

Asimismo, Acosta explicó que “se trata de personas que consultaron por un cuadro de fiebre y un cuadro respiratorio, algo que remarcamos porque genera mucha confusión en la población respecto de cuándo uno es un ‘caso sospechoso’” y precisó que “es cuando una persona presenta fiebre y síntomas respiratorios de los que venimos hablando desde el principio de la pandemia: dolor de garganta, tos principalmente seca, dificultad para respirar; puede haber pérdida o alteración del olfato y pérdida o alteración del gusto, que es algo más específico aunque no propiedad única del Covid-19”.

Dos casos sin nexo

De los 8 casos confirmados hasta el momento y que corresponden a Puerto Madryn, “solamente en dos no se pudo determinar el origen del contagio”, aclaró la epidemióloga, agregando que “llevamos tres días desde su identificación; seguimos investigando el nexo pero hasta el momento no se ha podido determinar, y para no esperar tanto tiempo a que surjan nuevos casos se definió testear más, estudiar y vigilar cuál es la situación; ver si tenemos más casos con estas características, es decir que no se sepa dónde se contagiaron, para analizar si nuestra situación es igual a la del conglomerado Trelew-Rawson o no”.

Donaciones y equipos de bioseguridad

Durante los 15 días restantes de la Fase 2 “queremos ampliar la capacidad de testeo para tener una foto más nítida de lo que está pasando en Puerto Madryn”, apuntó Acosta, y en relación a la cantidad de testeos, precisó que “mucho del material con el que cuenta el Hospital para hacer la toma de muestras fue por donaciones que se han hecho desde la población y empresas, lo que permite que podamos tener equipos de protección personal, los hisopos que corresponden y los triples envases correspondientes para poder cuidar la bioseguridad en todo momento”.

Pedido a las obras sociales

En cuanto a los hisopados, “estamos reorganizando el sistema de salud público y privado; antes hisopábamos poquito en el domicilio porque eran personas que habían vuelto de viaje, y ahora estamos ante la situación de que cualquier consulta donde haya fiebre y cuadro respiratorio, entra como ‘caso sospechoso’ y hay que hisoparlo; por lo tanto, no podemos ir a todos los domicilios de las personas que consultan por ese cuadro y eso es lo que se está reorganizando para poder tomar las muestras en los centros de salud que estén abiertos, en la Guardia del Hospital cuando sea un cuadro clínico que lo amerite, coordinando la asistencia en el caso del sistema de salud privado, porque hasta el momento no vienen tomando muestras; entonces, se hace la derivación del caso a la institución pública de la ciudad para que resuelva la situación, por una cuestión de que las obras sociales todavía no están cubriendo el test de PCR de Covid-19, algo que pienso no es correcto y pido se habilite cuanto antes”.