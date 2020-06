La OMS estima que la vacuna contra el coronavirus estará a fines de este año

Desde diversos sectores se ha anunciado que la “vida normal” no volverá en Argentina hasta que se descubra una vacuna contra el Covid-19. No obstante, esto parece no estar resuelto en el futuro inmediato y los primeros cientos de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus podrían estar disponibles hacia finales de año para ser aplicados a las personas más vulnerables, según afirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La agencia de la ONU indicó que se está trabajando en esa perspectiva, con miras a lograr 2.000 millones de dosis para fin de 2021, pues se está dando una carrera contrarreloj de firmas farmacéuticas para encontrar la vacuna.

“Estamos trabajando con la perspectiva de que tendremos un par de cientos de millones de dosis para fin de año, si somos muy optimistas”, dijo la jefa científica de la OMS, Soumya Swaminathan.

«Esperamos que para fines de 2021 tendremos 2.000 millones de dosis de una a tres vacunas efectivas para distribuir en el mundo», afirmó, aunque subrayó que es una probabilidad, pues hasta ahora no hay ninguna vacuna probada.

Los investigadores están trabajando en más de 200 posibles vacunas en el mundo, diez de las cuales están ya en proceso clínico de prueba entre humanos. “Si tienen suerte, habrá una o dos posibles candidatas a vacunas para fin de año”, indicó en conferencia de prensa telemática.