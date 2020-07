La Legislatura sesionaría el jueves en forma presencial

La Legislatura de Chubut convocaría a una sesión presencial para este jueves luego que no prosperara la modalidad virtual que se iba a llevar a cabo este martes, ante la ausencia de los diputados de la oposición que rechazaron la limitación de dos horas de actividad parlamentaria, tal como lo había planteado la APEL. El tema sobresaliente estaba centrado en darle ingreso y estado parlamentario al proyecto del Poder Ejecutivo para la renegociación de la deuda pública provincial en dólares.

Solo se conectaron a la plataforma 16 de los 27 legisladores, por lo que no se alcanzaron los votos necesarios (18) para aprobar la modalidad on-line para sesionar.

De esta manera, pocos minutos después de las 10 se suspendió la actividad parlamentaria, ya que al no estar autorizados a realizar labores correspondientes a su función legislativa a través de videoconferencia los diputados del oficialismo tuvieron que retirarse. Puntualmente, los que sí se hicieron presentes fueron los 16 diputados de Chubut al Frente, incluidos los 9 legisladores del interbloque que tomó distancia del gobernador Mariano Arcioni. En contrapartida, los representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio no estuvieron en el debate legislativo de esta mañana.

Dentro de los argumentos esgrimidos por la oposición para no sesionar, cuestionaron los lineamientos establecidos por la Asociación Provincial de Empleados Legislativos de prestar colaboración solo por dos horas. Asimismo, desde la Presidencia de la Legislatura anunciaron que luego de esas dos horas estaba garantizada la asistencia de una escribana, con la que se podría continuar la sesión.

“Esto demora toda la actividad”

Al respecto de lo ocurrido en la víspera, Xenia Gabella, diputada de Chubut al Frente dialogó con El Diario y compartió la postura de que a los legisladores no se les puede limitar el tiempo para debatir, aunque destacó lo mencionado anteriormente sobre la colaboración de una escribana en caso de que los taquígrafos se levantaban a las dos horas de iniciada la sesión.

“Esto no lo compartieron y no pudimos continuar la sesión porque la virtualidad no está aprobada. Esto demora toda la actividad de la Cámara”, apuntó la legisladora de Chubut al Frente.

Sobre la sesión que está prevista para mañana jueves, Gabella remarcó que lo sucedido en la víspera no representa que la misma esté caída y adelantó que “esto no está cerrado”, al mismo tiempo que no descartó la posibilidad de que la próxima actividad parlamentaria se dé de manera presencial en la Unicameral chubutense.

Solicitud de un plan

A su turno, Mariela Williams, diputada de Chubut al Frente, también dialogó con este medio y afirmó que la ausencia del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio ya había sido anticipada durante las últimas horas del lunes.

Asimismo, indicó que “esperábamos estar todos, porque lo que se había manifestado por parte de todos los bloques era la voluntad de sesionar on-line, de hecho ellos estuvieron presentes en las pruebas que hicimos los días pasados”.

Sobre el proyecto de reestructuración de la deuda pública, que iba a ser tratado en las sesiones de esta semana, Williams recordó que desde el interbloque se le solicitó al ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Oscar Antonena, un plan económico que vaya más allá de los lineamientos para renegociar la deuda.

“Queremos un plan de gobierno integral que acompañe el reperfilamiento de la deuda. Entendemos que solo aprobar el reperfilamiento no va a solucionar los problemas de fondo que tiene la Provincia. Falta un plan de gobierno que ataque a las cuestiones de fondo”, apuntó la legisladora.

Rechazo al límite de debate

Por su parte, Manuel Pagliaroni, presidente del bloque Juntos por el Cambio, mantuvo también una entrevista con El Diario en la que justificó la postura de no haber participado en la sesión virtual de ayer.

“Ayer (por el lunes) notificamos al Presidente de la Legislatura cuando nos dijo que el gremio había informado esta modalidad de trabajo de dos horas diarias. Nosotros entendíamos que no se puede condicionar a los diputados a que sesionen a las apuradas y tratando algunos temas solamente porque no alcanza el tiempo”, manifestó.

Además, Pagliaroni recordó que “ya tenemos la mala experiencia de la sesión especial cuando iba a hablar el diputado Gómez se levantó el taquígrafo y se retiró y luego parecía que había un acuerdo por el cual iban a poder hablar cinco minutos y un diputado de cada bloque. Ese día terminamos la sesión solo para habilitar que se concretara el acuerdo para recibir los 5.000 millones de pesos por el préstamo del Gobierno Nacional porque estaban en juego los sueldos”.

“Pero también dijimos que no íbamos a permitir condicionamientos de ese tipo en el futuro y es lo que hicimos acá (por ayer), simplemente ser coherentes con lo que habíamos dicho hace algunas semanas”, indicó el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, quien también adelantó que si para la próxima sesión se garantiza que con la participación de un escribano va a haber validez se presentarán.