«La conectividad es un derecho humano», sostuvo Luenzo

El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo expresó que «la conectividad es un derecho humano» y remarcó que «tiene que ser una cuestión de Estado» entendiendo que «la comunicación tiene que tener un carácter federal y democrático, de equilibrio e inclusivo».

Durante la sesión remota en el Senado donde se sancionó la Ley de Educación a Distancia para establecer un marco normativo excepcional para las modalidades de educación no presencial, Luenzo se refirió a la problemática de la brecha digital entre los grandes centros urbanos del país y los pueblos y comunas.

El legislador expresó que «si hay algo que la pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades y las asimetrías y cómo se han profundizado en los últimos años». En ese marco, Luenzo indicó que «en Santiago del Estero el 40,7% de los chicos en escolaridad no accede a la conectividad; en Formosa, el 37%; en San Juan, un 36% y en Catamarca, el 35%» mientras que «en la Ciudad de Buenos Aires sólo el 7,2% no accede a la educación de carácter digital».

«Hay lugares en la Patagonia, como Lago Puelo, donde apenas el 23% de los chicos en educación primaria pueden llegar al aula virtual», lamentó. Por ello, el chubutense remarcó que «en la Argentina tenemos el gran desafío de recuperar la conectividad y a la educación como valores y herramientas al servicio de avanzar en un modelo de equidad».

Luenzo exhortó a «entender que el ser humano debe estar en el centro» de la política pública en lugar del perfil financiero del gobierno anterior. En ese sentido, subrayó que «muchos de los problemas que tenemos hoy de brecha digital tienen que ver con una visión errada de dejar que sea el mercado quien fije en soledad la política de la conectividad».

«En el mercado se hacen las cosas cuando las cosas rinden económicamente, así es que tenemos un servicio más económico y de mejor calidad en ciudades como Capital Federal y con una tarifa muy costosa para peor calidad de conexión en la Patagonia, por ejemplo. Frente a estas asimetrías es donde debe estar el Estado con una política diferencial», agregó al respecto.

El senador nacional por Chubut fue enfático al señalar que «nosotros tenemos una mirada muy distinta a la del gobierno anterior» y exhortó a «poner en valor una mirada mucho más social, de inclusión, de equidad y yo le diría de respeto a los derechos humanos ya que el acceso a la internet como bien lo marca la ONU es un derecho humano».