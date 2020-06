Imputaron a médicos y enfermeros que organizaron una fiesta

Mientras el gobernador Mariano Arcioni catalogó de “irresponsables” a un grupo de profesionales de la salud que organizaron y participaron de una fiesta privada en Trelew, violando abiertamente el aislamiento obligatorio, en una ciudad que tiene circulación comunitaria del virus Covid-19.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Federico Massoni expresó su malestar por el destrato que tuvieron con la policía. “Tengo mucha bronca” dijo el Ministro al confirmar que un grupo de médicos, enfermeros y personas ligadas a la salud se les imputó el artículo 202 del Código Penal y se les secuestró un vehículo por estar en un domicilio haciendo una fiesta.

“Fue un sinsabor porque además se burlaron de los agentes de policía que iban hasta el domicilio y bajaban la música y cuando llamaban a la puerta no atendían”, relató el Ministro al Diario Web.

Explicó que se notificó al Juzgado Federal que dispuso que se dejara una consigna en el lugar y en la madrugada del viernes cuando fueron abandonando el domicilio en el barrio Codepro se los notificó de la imputación por la violación a la cuarentena.

“Para nosotros fue una situación difícil porque eran profesionales médicos que saben mejor que nadie que no pueden estar en reuniones y menos burlarse de la policía, no se lo vamos a permitir”, dijo indignado Massoni.