Impulsan reactivar la conectividad aérea incluyendo a Chubut

Ante el anuncio de la suspensión de 8 mil empleados de Aerolíneas Argentinas, legisladores nacionales acordaron presentar una iniciativa que permitiría reactivar los vuelos de cabotaje, sin necesidad de que pasen por Buenos Aires. El proyecto lleva la firma de 30 legisladores nacionales, entre ellos el diputado por Chubut, Gustavo Menna, y apunta específicamente a que los vuelos se rehabiliten para interconectar ciudades que no registren circulación del coronavirus.

La propuesta incluye el aeropuerto de Comodoro Rivadavia como alternativa para la reactivación de la conectividad aérea en Chubut.

Bajo el argumento de “pensar un país más federal y descentralizado”, Menna presentó su propuesta a la que acompañaron las firmas de otros legisladores, en la que solicita a la ANAC “la rehabilitación de los vuelos de cabotaje para todas las compañías de transporte aerocomercial que operan rutas dentro del país, permitiendo la interconexión entre los aeropuertos de las provincias en las que no se registra circulación del coronavirus COVID-19”.

“Es hora de que pensemos caminos de salida gradual de la cuarentena y, en este aspecto, la logística que provee el transporte aéreo constituye un factor vital para recuperar la normalidad”, planteó Menna.

Fundamentos

Como argumento para la iniciativa se expresa que al decretarse la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “se ha hecho expreso mérito de que los brotes del coronavirus COVID-19 están esencialmente concentrados en zonas geográficas determinadas, en particular el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

“Según reporta el Ministerio de Salud de la Nación -especificó-, el 87,5% de los casos se verifican en el AMBA, mientras que el 84% de los departamentos en que se encuentran divididas territorialmente las provincias no registran casos hace 14 días o directamente no han tenido ningún caso desde el inicio de la pandemia”.

“En esos departamentos vive el 42% de la población de nuestro país, con lo cual resulta atinado permitirles a estos habitantes una normalización paulatina de su conectividad aérea”, agregó.

Teniendo en cuenta “la relevancia que tiene el transporte de personas por vía aérea en un país con las dimensiones del nuestro, resulta necesario restablecer tal vía de comunicación, como forma de contribuir a recuperar mayor normalidad en ese aspecto”, añadió.

La conexión “es importante tanto para la necesidad que tienen las personas y las familias de vincularse, como también para todo lo ligado al comercio, los servicios y la actividad en general en el interior del país”, precisó.

Infraestructura aeroportuaria

Menna consideró que “las inversiones llevadas a cabo en los últimos años en materia de infraestructura aeroportuaria, como también la existencia de nuevas compañías de transporte aerocomercial permite dar lugar a esta apertura necesaria, ya que muchos de esos aeropuertos están en condiciones de operar como nuevos nodos”.

Explicó que “existen en el interior de la Argentina terminales aéreas con capacidad operativa y logística a ese fin”, entre las cuales mencionó los aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Comodoro Rivadavia, Tucumán o Salta”.

“Por otra parte, sería también una contribución a pensar un país más federal y descentralizado, en donde otras ciudades pasen a cumplir el papel que hasta acá vino llevando a cabo la Ciudad de Buenos Aires”, dijo.

Y ejemplificó que esta centralidad ha llegado “a veces hasta un punto absurdo; por ejemplo, cuando quien deseaba viajar de Comodoro Rivadavia a Ushuaia o Río Gallegos, debía primero tomar un vuelo de conexión a Buenos Aires, para desde allí desandar camino hacia el extremo sur del país”.