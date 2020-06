Un experimentado funcionario que conoce detalles de Casa de Gobierno dijo que Meiszner que parecía un “corderito” cuando llegó como ministro de Educación, ahora en su nuevo cargo como Secretario General de la Gobernación está “imparable”, dijo al reflexionar “se lo comió hasta el gordo Fortunato y eso que el comodorense no lo deja ni a sol ni a sombra a Mariano, pero me parece que Andrés está ganando mucho terreno”. De hecho en las últimas horas se supo que Meiszner se deshizo de algunos funcionarios, e incluso la diputada Artero lo acusó de correr a personas afines a ella. Sin embargo, al ser consultado, el Secretario negó un enfrentamiento con la blonda capitalina, al asegurar que “si hay alguno de ellos con cargo político, cada ministro toma la decisión de cambiar o no a sus colaboradores”.