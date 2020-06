“Hoy no estamos en condiciones de tomar esa decisión” dijo González García

Consultado al respecto de cuándo sería posible el regreso de la práctica del futbol de manera profesional, el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García se refirió al respecto y no de manera muy positiva tal como lo esperan los fanáticos de la disciplina.

La vuelta de la actividad no tiene fecha dejó entrever, al decir que “estamos en una pandemia”, sumando que “yo también quiero ver fútbol cuanto antes, pero hoy no estamos en condiciones de tomar esa decisión”.

Sin fechas para el regreso del fútbol

Días atrás, Ginés González García, el Ministro de Salud de la Nación, habló con Sportia por TyC Sports y manifestó sus ganas de que regrese el fútbol. No obstante, fue cauteloso: «Yo también quiero ver fútbol cuanto antes, pero hoy no estamos en condiciones de tomar esa decisión».

Según indica el sitio web Doble Amarilla, “estamos en una pandemia, esto es paso a paso. Hablé con (Sergio) Romero y me contó las medidas que toman en la Premier League, no serían fáciles de tomar acá”, expresó, a la vez que contó que ya hay un protocolo armado para la vuelta de la actividad (aún sin fecha tentativa).

A la vez, señaló que no quiere dar «falsas expectativas» y que desea «que vuelva el fútbol como todos los futboleros». «Quiero volver cuanto antes porque extraño como hincha y fanático, esto es día a día. Si hasta ahora nos fue tan bien, ¿por qué cambiar? No se puede tomar una medida sin razón ni lógica, tenemos que cuidar mucho la movilidad. Hemos tenido un enorme éxito ante la pandemia».

«Entiendo la ansiedad que tienen los dirigentes de fútbol. La AFA no quiere que haya ventajas deportivas. Hablé por teléfono, lo que queremos es cuidar a la gente, no nos descuidemos», señaló.

Por otra parte, utilizó una metáfora futbolera para describir el estado del sistema de salud argentino: «En lenguaje futbolero, estamos terminando el primer tiempo y vamos 2 o 3 goles arriba. Hay capacidad ociosa en el sistema de salud, hay muchísimas camas ociosas, vacías, de las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, llevamos un monitoreo diario: tenemos más camas disponibles que el año pasado».

¿Fechas? Por ahora, ninguna. «Como dice (Reinaldo) Merlo, esto es paso a paso. Así vamos a hacerlo, no podemos salir de eso, no me hagan decir una falsa premisa o una falsa promesa. Mi voluntad es que el fútbol vuelva cuanto antes, como la del Presidente y de la AFA. Pero no puedo dar fechas. Hay un protocolo armado, de cantidad de jugadores, que vayan vestidos desde su casa, que mantengan distancia en el entrenamiento. No es un problema de protocolo, lo que falta es que la situación mejore», concluyó Ginés.