Habilitan la apertura de restaurantes y cervecerías en Esquel y Trevelin

Ante la ausencia de casos confirmados de coronavirus, el Gobierno de Chubut confirmó que ya están habilitados a abrir sus puertas los restaurantes y las cervecerías de Esquel y Trevelin. Ya quedaron aprobados los protocolos de aplicación y el Poder Ejecutivo ya autorizó a estas actividades a que vuelvan a trabajar, siempre y cuando se cumplan con lineamientos establecidos.

Puntualmente, se debe disminuir considerablemente la cantidad de gente dentro de los espacios, con el fin de preservar la distancia entre personas, a lo que también se agregan condiciones de extrema higiene y desinfección.

“Una gran noticia”

Al respecto, el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, precisó que “los locales no van a funcionar igual que antes pero podremos disfrutar con familia y amigos de forma ordenada de un buen momento”.

“Para nosotros ha sido una gran noticia, el agradecimiento al gobierno de la provincia por la paciencia que nos han tenido y también a Lilia Kinsella como representante del sector y a todos aquellos que han pensado mucho cómo hacer para que funcionen los locales gastronómicos”, sostuvo el jefe comunal en una conferencia de prensa realizada ayer.

Cumplir con las medidas

Además, agregó que “esto lo tenemos que saber defender y cuidar. Nos tenemos que defender del Covid-19, por eso tenemos que tener conciencia y estar siempre pensando en cumplir con todas las medidas básicas de distanciamiento y lavado de manos. De esta manera no vamos a tener problemas en nuestra ciudad con esta enfermedad”

Además, el titular del Poder Ejecutivo de Esquel dejó en claro que “no podemos relajarnos y decir que no pasa nada, porque la enfermedad sigue estando. Hace un mes no estaba en la provincia y ahora sí, vamos a hacer que no llegue a nuestra región si hacemos lo que tenemos que hacer”. “Vamos a poder abrir los locales gastronómicos, vamos a poder pensar en la temporada de esquí y en las actividades que nos quedan”, enfatizó.

Consecuencias para quienes incumpla

Ongarato insistió en la necesidad de cumplir con los lineamientos establecidos para la apertura de los locales gastronómicos, destacando que “tenemos que definir de qué se va a encargar policía y de qué la Municipalidad, pero los controles van a estar y va a haber consecuencias si se incumplen”.

“Quizás la primera semana sea de tomar conciencia, pero si llegamos a esta instancia es porque fuimos responsables entre todos y si alguien no cumple puede perjudicar a todo el sector. Quiero que tomemos conciencia de esto”, apuntó el Intendente de Esquel, al mismo tiempo que dejó en claro que “uno solo que no cumpla puede perjudicar a todos y si empieza a haber circulación viral tendremos problemas serios y habrá que volver para atrás”.