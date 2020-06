Garitano atribuyó al dasnevismo la crisis de Chubut

“La provincia empezó a ser inviable el día que tomaron el préstamo de 650.000 millones de dólares”. La categórica afirmación pertenece al veterano dirigente justicialista de la cordillera, Juan Garitano, quién trazó un análisis sobre la actualidad provincial, atravesada por una crisis financiera, política y social.

El ex intendente de Trevelin asegura que “a partir del año 2016 cuando el entonces gobernador Mario Das Neves decide recurrir a un empréstito en dólares, histórico, por el monto de más de 650.000 millones de dólares, en ese mismo día hizo que esta provincia comenzara a ser inviable desde el punto de vista administrativo, y muy difícil de conducir del punto de vista político”, planteó en tono crítico.

Por otro lado, considera que también en esta actual circunstancia “la provincia es inviable y a esto le agregamos una importante deficiencia en la conducción política en la provincia. No solo el problema se agrava por lo económico, sino también se agrava por la falta de conducción política”, expresó Juan Garitano al aportar su mirada sobre el gobierno de Mariano Arcioni.

“Hay que atribuirle al actual Gobernador que supo construir una estructura política que le permitió resolver la cuestión electoral desde que le tocó asumir el cargo”, indicó Garitano y sostuvo que “sin ninguna duda no supo aprovechar esas circunstancias favorables que le dio la política y dejó trascurrir el tiempo para llegar a la situación que hoy estamos”, lamentó.

“La provincia está quebrada económicamente y recurre a la Nación a buscar ayuda. Y desde Nación le reclaman un plan de salida económica y a eso le sumamos el aislamiento, social, preventivo y obligatorio”, reflexionó Garitano y agregó que Chubut “con pandemia o sin pandemia estaría pasando una situación similar. Chubut a partir del endeudamiento se convirtió en inviable y desde ese momento nadie tuvo la habilidad para resolver ese problema”, describió.