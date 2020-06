Fiscalía apelará la decisión de Di Biasse

En un nuevo giro en la trama del caso que tiene en vilo a gran parte de la provincia, y debido a la repercusión en las redes sociales y los medios nacionales, también de todo el país, este martes a última hora, luego de conocerse la decisión del juez de Garantías Marcelo Nieto Di Biasse de rechazar el juicio abreviado en el caso de la violación en manada en Playa Unión, el Ministerio Público Fiscal anunció que recurrirá dicha resolución.

Desde la Fiscalía aseguraron que el Juez no respetó la voluntad expresa de la víctima, desestimando la opinión de su terapeuta, quien había explicado las razones por las cuales la joven no podía continuar con este proceso.

Derechos de la víctima

Por otra parte, aseguraron que la resolución de Di Biasse “vulnera su derecho a ser oída y a que su decisión sea considerada en la resolución del caso, contradiciendo las recomendaciones plasmadas en todos los Tratados Internacionales que regulan los derechos de las mujeres víctimas de violencia”.

Polémica resolución

Las redes sociales se vieron revolucionadas hace una semana cuando se filtraron párrafos del acuerdo confidencial y secreto al que habían llegado las partes de la causa, especialmente por la designación de “desahogo sexual”, que generó un rechazo masivo en todos los sectores de la sociedad.

Este rechazo se vio plasmado en una viralización sin precedentes y una cobertura mediática que superó rápidamente las fronteras de la provincia.

En este marco, el juez Marcelo Nieto Di Biase debía resolver si aprobaba o no el acuerdo que dejaba sin condena efectiva a los imputados de la causa, quien finalmente dispuso su rechazo. Fundamentando su decisión en el artículo 355 del Código Procesal Penal (CPP) y considerando que le resultaba necesario un mayor conocimiento de los hechos, como así también que resultaba exigua, a criterio del magistrado, la pena acordada en orden a la propia plataforma expuesta en el acuerdo; en particular las circunstancias de realización del hecho y la extensión del daño en la víctima, sumado a considerar que aún con lo relatado y doctrina imperante, la calificación propuesta resulta errónea.

En cuanto al consentimiento expuesto por la víctima en la audiencia, Nieto Di Biase lo consideró condicionado, lejos de la forma en la que pretendía que fuera tomado por las partes, dado que se le hizo mención al magistrado de la existencia de un acuerdo reparatorio, cuyos términos se reservaron las partes a tener de un “pacto de confidencialidad”.

Cerrando su resolusión: “Para que quede claro, no puedo tolerar, que cuanto menos en el marco de mi competencia, exista una justicia que tenga resultados diferentes, dependiendo del poder adquisitivo de los imputados; lo que de por sí solo resultaría repugnante y claramente violatorio al artículo 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad ante la ley”.