Evalúan demandar a quienes se hayan contagiado de manera “irresponsable”

En horas de la mañana de ayer lunes se realizó una conferencia de prensa en la que participaron el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni. En la misma se confirmó que los controles de tránsito de personas y en la actividad comercial se endurecerán en la localidad valletana, luego de la aparición de varios casos de coronavirus positivos. Además, se ratificó que la ciudad quedará “aislada” y que solo se permitirá el ingreso o la salida del ejido municipal a casos excepcionales.

A su turno, el jefe comunal anunció que se implementará “una nueva metodología que va a tener como principio básico extremar todos los controles. Hay más de 50 funcionarios, sumado a los agentes municipales para controlar a los comercios”.

“Hay un ejemplo por parte del sector comercial, donde se respetan los controles”, sostuvo Maderna, al mismo tiempo que apuntó con que “en caso de que no se dé cumplimiento, la clausura es inmediata. Acá no se va a hacer ningún tipo de contemplación”.

Continúan las restricciones

En cuanto a las actividades que ya habían vuelto a trabajar o que estaban cerca de hacerlo, el Intendente de Trelew enfatizó que seguirán analizando la situación particular de los gimnasios y de los locales gastronómicos.

En la misma situación se encuentran las salidas recreativas, las reuniones familiares y algunos deportes unipersonales que habían sido autorizados días atrás. “Por lo pronto van a seguir suspendidos, aunque esto se va a revisar semanalmente porque no queremos cortar la posibilidad de que una familia se pueda juntar”, dijo el titular del Poder Ejecutivo local.

Medidas “antipáticas”

“La prioridad es la salud y cuidar a todos los vecinos. Puede haber medidas antipáticas, puede haber medidas con las que no esté de acuerdo toda la población, pero son las que nos indican los profesionales de la salud y las que tenemos que contemplar desde todo punto de vista”, dijo Maderna.

En cuanto a los casos que fueron diagnosticados como positivos de Covid-19, el jefe comunal remarcó que “vamos a respetar la identidad, pero vamos a avanzar en la imputación judicial de los que fueron irresponsables. En ese sentido no vamos a ser contemplativos”.

En cuanto a los respiradores y camas disponibles que hay en el servicio sanitario de Trelew, vale destacar que actualmente hay 17 camas en los centros de salud públicos y algunas más, de las cuales no se prestaron precisiones, en el sector privado.

Controles las 24 horas

Por su parte, el titular del Ministerio de Seguridad de la Provincia afirmó que ya están tomando todos los recaudos necesarios como para que los controles sean más estrictos, al mismo tiempo que le envió un mensaje directo a la sociedad: “Si no tiene que salir, no salga”.

Atendiendo a la situación particular de cada vecino, se tomarán medidas puntuales en aquellos barrios donde viven las personas “de menos recursos, que tienen más riesgo y están más expuestos”, afirmó Massoni.

En cuanto al control de los casos positivos, el ministro provincial ratificó que aquellos que han sido diagnosticados como positivos de coronavirus tendrán custodia policial durante las 24 horas. En tanto que aquellos que son catalogados como “contactos estrechos” tendrán que permanecer en sus domicilios y se harán tres rondines por día.

“Queremos ver de qué manera podemos cortar con la propagación del virus. Nos preocupa que los contagios que vinieron de la ciudad de Trelew no sabemos de dónde vienen”, sentenció el ministro de Seguridad de Chubut.