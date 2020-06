Escrache en Casa del Chubut por el caso de la violación en ‘manada’

Entre las amplias repercusiones que tuvo en todo el país las expresiones de un fiscal de Chubut por el caso de violación en manada en Playa Unión en 2012, la agrupación feminista Juntas y a la Izquierda-MST encabezó un escrache en las puertas de la Casa de Chubut en CABA en repudio al posicionamiento del fiscal Fernando Rivarola, que utilizó el término «desahogo sexual» al cambiar de calificación la violación de una joven.

La dirigente feminista Cele Fierro (Juntas y a la Izquierda-MST), participó de la acción y declaró: «Si no hay justicia, hay escrache, y lo que paso en Chubut es una injusticia. No podemos permitir que siente precedente a otras causas. No solo son graves y arcaicos los argumentos del fiscal, sino la decisión de disminuir la calificación de «abuso con acceso carnal» a «abuso sexual simple». No fue desahogo sexual, fue violación en manada, no pueden quedar impunes estos violadores hijos del poder.»

Cele Fierro agregó: «Hay que destituir al fiscal Rivarola, que ya tiene en sus antecedentes el espionaje ilegal a activistas por el ‘no a la mina’. Como así también separar a todos los representantes del ministerio público fiscal de esa provincia que defiende esa decisión patriarcal. Para terminar con esta justicia machista y empresarial, los jueces y fiscales tienen que ser elegidos por voto popular y que sus cargos sean revocables».