En mayo, 8 de cada 10 inmobiliarias no tuvieron operaciones

La pandemia de coronavirus está afectando a diversos sectores económicos, y en las últimas horas se conocieron las repercusiones que se dieron en la actividad vinculada a los inmuebles. Puntualmente, el 80% de las inmobiliarias no logró concretar operaciones en el mes de mayo, de acuerdo con un informe del Observatorio Inmobiliario de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi).

“El 80% de la actividad continúa paralizada a raíz de las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19. La apertura parcial de las operaciones en algunas jurisdicciones posibilitó un mínimo repunte, tanto en alquileres como en compra-ventas. No obstante, ocho de cada diez inmobiliarias no pudieron cerrar ninguna operación”, indicó el informe en cuestión.

Por su parte, el presidente de la entidad, Alejandro Ginevra, dijo que “estamos frente a una crisis sin precedentes en el mercado y creemos que se impone medidas del gobierno que incluyan una amplia moratoria, el acceso a créditos blandos y una fuerte presencia y apoyo del Estado en lo económico, en lo financiero y en lo comercial”.

En mayo, el 21% de los consultados pudo concretar alguna operación de alquiler, lo que representa un aumento significativo en términos relativos respecto al mes anterior (9%), pero refleja que la gran mayoría de los consultados continúa sin registrar operaciones.

En el rubro de compra-ventas, apenas el 18% de las inmobiliarias cerró una operación, mientras que en abril lo había hecho el 7%. Del informe elaborado por la entidad se desprende que el 43% de los operadores no pudo cumplir con el pago de la totalidad de los servicios de su empresa y el 61% con la totalidad del pago de sus obligaciones.

Específicamente, el 60% de quienes pagan sueldos no está pudiendo cumplir el pago total de los haberes a sus empleados; y el 48% de los que pagan comisiones pudo hacerlo en forma total. En cuanto al pago de alquileres por parte de los inquilinos durante el pasado mes, poco más de la mitad (52%) pudo abonar la totalidad de la renta, mientras que el resto realizó pagos parciales.

Por otra parte, casi el 60% de los consultados registró un aumento en la oferta de locales comerciales, sobre todo en centros urbanos de gran circulación.