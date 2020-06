En Madryn sólo funcionarán servicios esenciales y comercios

En Puerto Madryn, por los próximos 15 días, sólo funcionarán actividades esenciales y comerciales quedando suspendidas en su totalidad las recreativas, deportivas y familiares. “Es momento que como vecinos dejemos de buscar responsables y nos hagamos responsables”, manifestó el intendente Gustavo Sastre.

Luego que se confirmaran 6 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad, el intendente, Gustavo Sastre determinó retrotraer actividades y volver a Fase 2 durante 15 días. Los detalles se dieron a conocer en conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el vicegobernador, Ricardo Sastre, la viceintendenta, Noelia Corvalán, el secretario de Gobierno, Martín Ebene y el director del Hospital Isola, Ariel Urbano. Sólo funcionará la actividad comercial con reducción horaria y trabajarán las áreas esenciales. En cuanto a la población en general, se podrá circular únicamente para realizar compras según terminación del DNI. Habrá estrictos controles y el Gobierno Provincial cancelará el otorgamiento de nuevos permisos de circulación entre ciudades. En una semana se volverán a evaluar las medidas acorde a la evolución epidemiológica.

Medidas

“Hemos finalizado una videoconferencia con el resto de los intendentes de la provincia, con el Gobernador, el Ministro de Salud, el Ministro de Seguridad y todo el gabinete donde se determinó que en las próximas horas saldrá un nuevo decreto mediante el cual se retrotraen varias de las flexibilizaciones que estaban permitidas dentro de nuestra ciudad”, indicó el jefe comunal, Gustavo Sastre.

Además adelantó que “se suspenden todas las actividades recreativas y deportivas, los centros deportivos comerciales, las salidas a 500 metros a la redonda del domicilio para niños y adultos mayores, el área recreativa municipal, los paseos de los domingos y las reuniones familiares”.

En lo que respecta a la actividad comercial, precisó que “el comercio en general, hará el horario de 9 a 17 horas y aquellos que sean de rubros esenciales continuará hasta las 19.30 horas, mientras que las farmacias y las estaciones de servicios funcionarán las 24 horas. Además los comercios deberán contar con un registro obligatorio de cada cliente que ingrese al local aplicando todos los protocolos con los que ya veníamos trabajando y los comercios que tengan un espacio de atención al público mayor a 200 metros cuadrados, deberán tomar la temperatura a los clientes”.

En cuanto a la atención del Municipio “queda reducida a áreas esenciales y recordar que queda vigente la circulación por DNI con controles extremadamente estrictos. Esperamos contar con la colaboración de cada uno de los habitantes de nuestra ciudad, sabemos que en estos tiempos muchos vecinos se habían relajado pero es momento donde tenemos que tomar los máximos recaudos, usar tapabocas, mantener el distanciamiento social y tratar de salir lo menos. Esperamos que se tome mucha conciencia y se actúe con responsabilidad”, manifestó Gustavo Sastre.

Responsabilidad

Por otro parte, el intendente Gustavo Sastre remarcó: “Es momento que como vecinos dejemos de buscar responsables y nos hagamos responsables. No vamos a permitir ninguna falta de respeto como ha vivido el personal de Tránsito, el personal Municipal, mis compañeros de trabajo y las fuerzas de seguridad. Yo creo que hay sectores minúsculos de la sociedad que todavía no han comprendido que estamos viviendo una pandemia que deja muertes. Un virus que es desconocido, que no hay una vacuna y que hoy la única solución que tenemos es cuidarnos quedándonos en nuestras casas”.

“Escucho que se hace referencia a la gente que ha entrado que no tenía que entrar, quédense tranquilos que la gente que entra es controlada y todos tienen el permiso correspondiente. Entiendan que el Estado Municipal tiene limitaciones, no podemos prohibir porque se nos ocurra a nosotros. Yo más que nadie quiero que la ciudad esté blindada y que no entre nadie, pero entiendan que hay cuestiones que podemos y otras que no”, continuó el Jefe Comunal.

En ese sentido agregó: “Hemos visto transgredir permanentemente en la zona de El Doradillo que hagan una huella y que pasen por donde está cortada la ruta. Que en la zona residencial de El Doradillo corten alambrados para abrir huellas. Se están engañando a sí mismos. Es el momento de tomar esto con la mayor seriedad y responsabilidad posible. Entendamos que de esto salimos todos juntos. Llegó el momento de que aquellos que no habían entendido empiecen a caminar por la senda que todos pretendemos que es cuidarnos”.