En Chubut la crisis comercial se profundiza y no hay perspectivas hacia el futuro

En Chubut la crisis comercial se profundiza y no hay perspectivas. El sector hotelero y gastronómico lleva cien días de inactividad, y es sin dudas de los más golpeados. Más de la mitad de los prestadores de servicios del sector anticipan que están al borde de la quiebra. Se trata del tercer sector de la economía en generación de empleo en Chubut, y sin embargo las autoridades provinciales no parecen tener ningún plan para asistirlos.

En Madryn y Trelew ya cerraron definitivamente 14 locales gastronómicos, y un centenar que tienen todas sus expectativas puestas en la próxima semana como última oportunidad, porque no podrán afrontar un mes más de sueldos sin trabajar. Más de 200 comercios de diversos rubros cerraron en la zona en estos tres meses. Los municipios buscan alternativas para el sector, mientras la provincia se mantiene en absoluto silencio.

Agonizando

Hoteleros y gastronómicos están en la cuenta regresiva, si no se habilitan las actividades en los próximos días, muchos deberán cerrar sus puertas.

Cuando parecía que se retomaba la actividad en bares y restaurantes apareció el primer brote de Covid-19 en Chubut, lo que obligó a retrotraer varias actividades, incluidos los locales gastronómicos. Ahora ya se está trabajando en protocolos para que esto finalmente ocurra y se espera que haya avances en el transcurso de los próximos días.

Al respecto de esta dura situación, Patricio Rosales, secretario general en Puerto Madryn y Trelew de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), mantuvo una entrevista con El Diario. En diálogo con este medio, el referente del área dijo que “la situación es de las más complejas que hemos tenido en los últimos tiempos, porque ya son más de tres meses en los que tenemos los establecimientos con las puertas totalmente cerradas y la actividad totalmente paralizada”.

Posible reapertura

También indicó que durante los últimos días han tenido reuniones con distintas cámaras, empresarios y autoridades de la Municipalidad de Puerto Madryn, con el fin de plantear la posibilidad de una reapertura “lo más rápido posible porque la situación es muy compleja y se hace muy difícil sobrellevarla”.

Sobre la posibilidad de que se reabran los locales gastronómicos en el futuro inmediato, Rosales indicó que “teníamos todo listo antes de que aparecieran estos casos nuevos”. “En estos últimos días vamos a tener alguna novedad porque ya tenemos la confirmación de que en Trelew, en caso de que no aparezcan casos nuevos, van a poder reabrir sus puertas”, agregó.

Cierre definitivo

Sobre la cantidad de locales que tuvieron que cerrar sus puertas por los efectos negativos de la pandemia de Covid-19, el referente local de la UTHGRA precisó que “tenemos notificadas las bajas entre Trelew y Puerto Madryn de 15 establecimientos. Esta es la preocupación que tenemos, porque todas las políticas que se vienen desarrollando desde el orden nacional y de ayudas económicas tienen que ver con preservar las fuentes de trabajo”. Cabe aclarar que de este total, 14 son locales gastronómicos y el restante es un hotel de Trelew.

Por último, Rosales expresó su preocupación por la necesidad de proteger los puestos de trabajo. “Entendemos que esta situación no se puede dilatar más, porque vamos a tener cada vez más noticias de que las empresas cierran y cada empresa que cierra significa que familias quedan en la calle y condenadas a la miseria. Ante esta situación difícil entendemos que hay que priorizar la salud, pero sin descuidar lo que tiene que ver con las fuente de trabajo”, concluyó.