Eliceche: “El error del Gobernador fue la estafa a estatales en campaña”

El diputado provincial del Frente Patriótico, Carlos Tomás Eliceche, analizó la actualidad provincial en el marco de la crisis que atraviesan los distintos sectores que nuclean a los trabajadores estatales, en especial a los del área de Salud.

Asimismo, planteó la dificultad para el desarrollo del trabajo legislativo por la falta de continuidad, y fue contundente al comparar el escenario actual con uno no muy lejano: “Quienes hemos estado en funciones y venimos cumpliendo responsabilidades, recordamos cómo los domingos a la mañana, no hace mucho tiempo, se inauguraban escuelas, se entregaban viviendas; obras que realmente llegaban al corazón de la gente. Y hoy vemos que los domingos son utilizados por los trabajadores estatales para expresar su malestar porque hace meses que no cobran”.

Diario: – ¿Chubut atraviesa su peor momento?

Carlos Eliceche: Realmente, es el peor momento de la salud y de la historia de la República Argentina, que en nuestra provincia suceda esto es realmente muy preocupante. Tenemos un problema muy importante, en este caso en la ciudad de Trelew con el riesgo de que los contagios se expandan a otros puntos de la provincia, llegando a que renuncien todos los directores de los hospitales y de las Áreas Programáticas, incluso que se ponga en duda la continuidad del ministro de Salud, doctor Fabián Puratich, es una cuestión que nos preocupa mucho y es otro de los grados de irresponsabilidad de parte del Gobierno Provincial. Pareciera que se están ocupando de hacer las cosas para que los sectores que funcionan bien dejen de hacerlo. Anteriormente, fue con el Banco de la provincia, que funcionaba bien. Ahora, cambiaron el presidente y trajeron a una persona que no conocemos, que viene de afuera.

D: – ¿Cómo analiza el desempeño del actual Ministro de Salud al frente de la cartera provincial?

CE: Desde nuestra parte destacamos y felicitamos al ministro Puratich porque vemos que le pone una impronta muy importante a la gestión y que tiene un reconocimiento hacia adentro del sistema de salud, por sus pares que lo acompañan. Y en lo que viene de esta pandemia, ha sido una de las pocas áreas que funcionó, encontrándonos ahora con la noticia (por la renuncia que luego no se concretaría), que fue a raíz de la irresponsabilidad del Gobierno.

D: – ¿Por qué los trabajadores de Salud no son considerados prioridad?

CE: En algún momento se los declaró como corresponde, como un servicio esencial, y al momento de cobrar el pasado jueves, no fueron tenidos en cuenta. Por ello, entendemos y compartimos la preocupación de los trabajadores que hace ya más de dos meses que no cobran y están día a día arriesgando su vida y la de su familia, con la preocupación que genera la pandemia y, sumado a eso, la angustia de no cobrar su salario.

D: – ¿Cómo se ha llegado a esta situación tan acuciante, e incluso de “quebranto”, como admiten desde el Ejecutivo?

CE: Creo que el gran error fue la ‘estafa’ del Gobernador a los trabajadores estatales en febrero y marzo del año 2019: con la visión de ganar una elección se comprometió a dar acuerdos paritarios que todos sabíamos que después no iba a poder cumplir. Esto se advirtió, se dijo en la campaña, los propios trabajadores y sus representantes lo sabían y se dieron cuenta, pero obviamente, nadie va a negar un beneficio a un trabajador. Entonces, me parece que ahí se empezó a gestar el derrumbe de la provincia. Pasaron los turnos electorales, llegamos a agosto del año pasado, comenzó el pago escalonado (de haberes) y a partir de ahí se ha ido derrumbando todo, llegando a esta circunstancia donde hay sectores de trabajadores del Estado Provincial que hace tres meses no cobran su salario, ya que les falta percibir marzo, abril, está vencido mayo y estando a principios de junio, tienen sobre sus espaldas esta preocupación.

D: – ¿Qué tanto pueden ayudar los montos del Fondo Fiduciario para abonar salarios?

CE: Lo dije recientemente en relación a los dos tramos de $2.500 millones cada uno: es ‘una bayaspirina para un enfermo terminal’. Si hay algo que no se puede evadir son los números. Entre lo que se debe y el aguinaldo, a fines del mes de julio la provincia tiene que pagar casi $20.000 millones. Con $5.000 millones que le manda el Gobierno Nacional no alcanza para nada, y el déficit no sólo se va a mantener sino que se va a incrementar. Todos los meses, hay un déficit de $2.500 millones solamente para pagar sueldos. Y hay que tener en cuenta que en estos seis meses de gestión, la única preocupación y función de Arcioni fue pagar sueldos, y encima lo hace fuera de tiempo y mal.

D: – De todos modos, las erogaciones del Estado no suelen ser, normalmente, destinadas en su totalidad al pago de salarios.

CE: Bajo el paraguas de la pandemia no nos damos cuenta, pero sino no funcionarían la Educación, la Salud, la Justicia, no habría obras públicas, porque realmente no existen los fondos para llevar adelante ninguna de esas responsabilidades que tiene el Estado. Hablamos también del mantenimiento de las escuelas, hospitales y rutas. Construcción de viviendas, como fue en alguna época. De escuelas. Ampliación de hospitales, todas cosas que se han perdido en Chubut. Quienes hemos estado en funciones y venimos cumpliendo responsabilidades, recordamos cómo los domingos a la mañana, no hace mucho tiempo, se inauguraban escuelas, se entregaban viviendas; obras que realmente llegaban al corazón de la gente. Y hoy vemos que los domingos son utilizados por los trabajadores estatales para expresar su malestar porque hace meses que no cobran.

D: – En tiempos de pandemia, a las actividades afectadas también parecería habérsele sumado la de legislar. ¿Cuáles son las alternativas en este sentido?

CE: Es difícil legislar porque es imposible tener continuidad de trabajo. Justamente, los trabajadores de la Legislatura son algunos de los más afectados. Entonces, hemos sesionado por situaciones especiales y con la buena voluntad de los empleados legislativos, para temas como el endeudamiento, para la inauguración del período de Sesiones (Ordinarias); siempre para medidas especiales que ha pedido el Gobernador, de índole económico y con resolución inmediata, las cuales en todos los casos han tenido respaldo unánime de los bloques. Porque, como lo hemos dicho siempre, somos oposición pero una oposición responsable, sin poner palos en la rueda para que la provincia pueda salir adelante.