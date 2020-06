El Taller Municipal Capablanca, 5° en la “Copa Cordillera de Los Andes”

Días atrás, el equipo del taller Municipal del Club Capablanca de Trelew, participó de una nueva competencia virtual, como lo fue la 2° Edición de la “Copa Cordillera de Los Andes – Zona Oeste”.

Los jovencitos trelewenses, cumplieron una gran actuación en la competencia, tras ubicarse en el 5° escalón de la tabla de posiciones final.

Trelewenses en una nueva “Copa Cordillera de Los Andes”

Una nueva parada internacional tuvieron los chicos ya que participaron de una nueva edición de la Copa “Cordillera de los Andes”, la cual se disputó el pasado domingo; competencia virtual que contó con la participación del Taller Municipal del Club ajedrez Capablanca de Trelew.

El certamen, nucleó a los mejores alumnos del taller municipal para formar un solo equipo y afrontar a los fuertes equipos latinoamericanos que se presentaban, diferente a la primera vez en donde participaron 2 equipos sub 18 y sub 12. Por lo que el combinado trelewense se presentó solamente en la categoría sub 18 donde jugaron alumnos de 9 hasta 16 años.

En esta oportunidad participaron equipos de Argentina, Perú, Colombia, Brasil y Guatemala haciendo más amplia la invitación que en la primera edición.

El torneo fue ganado por la selección de Perú sub 16 con 154 puntos , seguido de una selección de jugadores del sudeste de Gran Buenos Aires con 121 puntos y la selección sub 18 de Colombia con 117 puntos, por lo que el nivel de competencia era muy considerable. Muy cerca estuvo el Capablanca de hacer podio, ya que obtuvo 109 puntos y lucho por lograrlo durante casi todo el certamen.

El torneo se jugó bajo formato Arena en la plataforma Lichess con un tiempo de reflexión por jugador de 5 minutos más 2 segundos de incremento por jugada en un tiempo total de 90 minutos de juego. El club local lo representaron los siguientes alumnos: Agustín Fermín, Máximo Peralta, Owen Thomas, Luciano Millahuala, Benjamín Druetto, Marcos Nahuelcoy, Bruno Sauer, Bianca Romero, Giuliano Tinelli y Lautaro Solís.