El Senado define si aprueba o no la Ley de Alquileres

La semana pasada no se pudo concretar en la Cámara de Senadores de la Nación la sesión en la que se iba a tratar el proyecto de Ley de Alquileres, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En tanto que este jueves se intentaría realizar nuevamente la actividad parlamentaria para debatir sobre esta iniciativa.

El horario previsto es a las 14 horas, según la oficialización de la nueva convocatoria que envió ayer la presidenta del Senado, Cristina Fernández. En tanto que la modalidad será virtual.

Vale recordar que los bloques opositores afirmaron acompañar esta propuesta, aunque el jueves de la semana pasada no dieron el quórum necesario como para poder llevar a cabo la sesión. Según afirmaron posteriormente la decisión de Juntos por el Cambio respondió a que “no se habían cumplido los siete días” entre que se dictaminaron ambos temas (también se dejó sin efecto la ley de educación nacional), y su tratamiento en el recinto, “tal como lo establece el reglamento” del Senado.

En tanto, desde el Interbloque Federal argumentaron que la iniciativa “nada tienen que ver con dar respuestas a la ciudadanía frente la pandemia”.

Vale recordar que entre los lineamientos generales, esta iniciativa prevé que los contratos de locación tengan un plazo de tres años y no de dos, como ocurre hasta el momento. Además, también se establece que las actualizaciones de los cánones locativos sean cada 12 meses y no cada seis, entre otros lineamientos que prevé el proyecto de ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Postura de Luenzo

Cabe aclarar que cuando no se alcanzó el quórum para debatir sobre esta cuestión la semana pasada, el senador nacional Alfredo Luenzo cuestionó a sus pares de la oposición. Además, el chubutense dejó en claro que la decisión del Bloque del Frente de Todos es votar la Ley de Alquileres en el recinto durante la próxima sesión.

“Le queremos llevar tranquilidad a muchos inquilinos de nuestro país, que vamos a trabajar fuertemente de cara a la próxima sesión para tener ley porque sabemos que hace muchos años que la están esperando”, afirmó el representante de Chubut en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

Luenzo también recordó que la norma “tuvo media sanción de Diputados de noviembre pasado, es decir cuando el propio Cambiemos estaba a cargo del gobierno” e incluso remarcó que “esa votación tuvo un respaldo muy contundente de la cámara baja, sin ningún voto negativo”.