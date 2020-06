“El problema de Chubut es la mentira y la demagogia”, afirmó Torres

El diputado nacional Ignacio «Nacho» Torres, intervino en la sesión del día jueves para visibilizar «la gravísima situación que se vive en la provincia y que afecta a miles de familias» y solicitando la intervención económica por parte del Poder Ejecutivo Nacional en Chubut.

Durante su discurso, el diputado manifestó que «el problema de la provincia no es el coronavirus o el fondo monetario internacional, es la mentira, la demagogia y el populismo» refiriéndose así a las «promesas que el gobierno hizo en campaña y que eran imposibles de cumplir».

Asimismo, Torres expresó con preocupación; «cómo le podemos pedir en este momento en este contexto, a los Chubutenses, que se queden en casa que se cuiden, cuando hace más de tres meses que no cobran su salario y hablo del personal de la salud pública, hablo de los docentes, hablo de las fuerzas, hablo de los jubilados, y hablo decenas de pequeñas, micro y mediana empresas, que son proveedores de una provincia que no les paga hace más de un año y medio, que están fundidas».

Finalmente, se refirió duramente al gobierno nacional diciendo: «Cuál es entonces la prioridad del gobierno nacional, un proyecto tribunero para contener a un sector del oficialismo bajo premisas mentirosas de soberanía alimentaria, planteando la expropiación de una empresa agroexportadora, o mirar hacia el interior profundo de nuestro país, y entender que hay miles de argentinos que necesitan la ayuda del gobierno nacional, y por más que estemos lejos de la capital federal, somos parte también de la realidad de nuestro país».