El PJ planteará modificaciones al proyecto de reestructuración de la deuda

El Poder Ejecutivo de Chubut presentó días atrás en la Legislatura el proyecto para reestructurar la deuda pública provincial. Esta iniciativa sería tratada en las sesiones de esta semana, en caso de que se concreten, aunque desde diversos sectores plantearon algunos reparos contra el pliego impulsado por la administración de Mariano Arcioni.

En el Partido Justicialista (PJ) no coinciden con muchos de los lineamientos que se establecieron en el proyecto presentado por lo que se solicitará que se lleven a cabo modificaciones a la iniciativa del Poder Ejecutivo. Dentro de las mismas se plantearán posibles cambios en la quita de intereses o modificaciones en las erogaciones que tiene que afrontar el Gobierno en concepto de vencimientos de deuda pública.

En el transcurso de los últimos días, diputados del Frente de Todos mantuvieron reuniones con distintos referentes del PJ a nivel provincial, donde se coincidió de manera casi absoluta en plantear reparos específicos a la iniciativa del Gobierno, ya que afirmaron que la misma no representaría una solución para salir de la crisis económica y financiera que atraviesa Chubut.

Desde el bloque del PJ dentro de la Unicameral chubutense también consideraron que no es el momento para tratar un proyecto para reestructurar la deuda pública, argumentando que se debería realizar en sintonía con la negociación que se está llevando a cabo en Nación.

“Va a ser muy difícil”

En una entrevista con El Diario, el diputado Carlos Eliceche se refirió a la postura del Poder Ejecutivo sobre la reestructuración de la deuda manifestó que “no es el momento para tratarlo. Esto debería venir de la mano y de las formas en las que se está tratando la reestructuración de la deuda a nivel nacional. No es conveniente para la Provincia ni para nadie adelantar los tiempos”.

“Si hay diferencias, propondremos modificar cosas. Hemos trabajado con cuerpos de asesores desde hace varios días, tenemos varios informes y eso es lo que vamos a aportar”, apuntó el legislador del Frente de Todos.

Además, consideró que “renegociación de Chubut va a ser muy difícil, quizás la más difícil de todas. Porque los bonistas chubutenses están muy cómodos. Son privilegiados, inclusive por sobre los trabajadores y sobre los proveedores de la Provincia. No nos olvidemos que un bonista de Chubut cobra antes que la propia Provincia, entonces va a tener que ser muy importante la propuesta que se le haga”.

Falta de un plan

Eliceche también cuestionó que desde el Poder Ejecutivo no hay explicaciones claras sobre otros mecanismos que podrían aplicarse para que Chubut salga de la crisis económica y financiera que está atravesando hace largos meses.

“El Gobierno no nos muestra qué más viene más allá de la renegociación, porque sabemos que con esto solo no alcana. Tiene que tener un proyecto tributario, tiene que tener un proyecto de reordenamiento de gastos, cosas que en ningún momento se está dando. Vemos que día tras día aparecen nuevos funcionarios en el Gabinete”, dijo el diputado del Frente de Todos.

Por último, concluyó diciendo que “el problema de Chubut es de gasto no de ingresos, porque gasta más de lo que le ingresa. Y todas las ayudas que recibe del Gobierno Nacional, si este Gobierno sigue por este camino, no van a alcanzar”.