“El Mono” Burgos dejará el Atlético Madrid

El ex arquero argentino Germán Burgos, quien viene desempeñando como Ayudante de Campo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, anunció que dejará su cargo en la institución.

Lo comunicó a través de un video institucional donde explica a los fans ´colchoneros´ que “me quiero retirar siendo campeón”.

Tras finalizar la Temporada, Burgos dirigirá en soledad

El Atlético de Madrid de España, cuenta con banco argentino, ante la presencia de Diego Simeone como DT y Germán Burgos como Ayudante de Campo: sin embargo, ´El Mono´ confirmó en las últimas horas que dejará la institución para lanzarse en soledad en su carrera como entrenador.

“A la finalización de esta temporada, 19/20, iniciaré mis pasos como primer entrenador” comentó el ex arquero de River Plate y la Selección Argentina, en un video institucional que trascendió en las últimas horas.

En las imágenes, Burgos también cuenta como comunicó la decisión: “con más de 10 años de experiencia en primera división, tengo la experiencia para dirigir los destinos de un equipo” . Además, el ex River nombra entre sus referentes a “Luis Aragonés, Timoteo Griguol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego” y dice que así serán sus equipos «con una impronta mía», sumó.

Asimismo, contó de qué manera le comentó al equipo de trabajo la decisión tomada, al decir que “hicimos una reunión entre todos, dónde les manifesté esta inquietud y esta motivación que tengo y ellos lo ven normal, que un segundo entrenador quiera largarse como primero”.

Consultado por su compañero, ´El Cholo´ Simeone, indicó que “es un amigo, muchos años compartidos, nos entendemos con señas, con gestos. Muchos años. (…) yo siempre digo, he almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia, he compartido años en el Atlético de Madrid como jugador, ocho años en la Selección Argentina y otros 8 años y medio ahora en el Aleti”.

“Un orgullo que me llevó dentro del corazón es el de haber entrenado a campeones del Mundo, como fueron Sergio Torres, Villa, Lucas Hernández, Griezmann y Lemar. Nosotros entrenamos cinco, pero en el club hubo 7 en toda la historia. Ese es un orgullo personal que me llevó en el corazón”, cerró ´el Mono´.