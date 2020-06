El handball de Selección, en el cierre del “Aprendé desde casa”

El Ciclo de charlas “Aprendé desde casa” desarrollado por áreas de Deportes y Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn, disfruta de una nueva semana de disertaciones.

Este viernes, hablará el ex jugador de la Selección Argentina de Handball, Cristian Canzoniero, y Daniel González, hablando de la Educación Física.

El handball y la educación física, los temas de este viernes

Las charlas #AprendeDesdeCasa, transitan por una nueva semana de disertaciones, bajo la organización de las áreas de Deportes y Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Los encuentros son abiertas al público en general y se pueden seguir de manera virtual a través de la aplicación Instagram o Zoom, estas últimas tienen cupos limitados y también pueden verse en vivo por el canal de Youtube Eventos Madryn; por lo que los interesados pueden inscribirse via correo electrónico escribiendo a pmyeventos@gmail.com.

Este viernes, en el cierre de la semana de charlas, desde las 11:30 horas, será turno de Cristian Canzoniero, jugador de handball, con trayectoria en Rusia, España, Brasil y Argentina, siendo parte de la selección de nuestro país, hablará de “La experiencia aplicada a la enseñanza”.

Por la tarde, desde las 19 horas, será la disertación de del profesor Daniel González, actualmente integrante del Equipo Técnico de la Dirección General de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación del Chubut y titular de las cátedras de Didáctica de la Educación Física en la niñez y en la adolescencia. La charla, se denomina “Taller de integración II y prácticas corporales y entrenamiento deportivo”.

Vale destacar que durante esta semana, pasaron importantes y destacados protagonistas, como ser la futbolista de Boca Juniors y de la Selección Argentina Femenina, Camila Gómez Ares, además del ex basquetbolista Hernán “Pancho” Jasen, ex integrante de la Selección Argentina de Básquet y uno de los jugadores de la “Generación Dorada”, la atleta Victoria Woodward, quien ostenta el record argentino en los 100 metros llanos e integrante de la Selección Argentina de la disciplina.

También se habló de Para – Karate, con Mónica Irungaray, presidente de la Comisión de Para-Karate (FAK); como así también de Fútbol, con la palabra del entrenador Orlando “Pocho” Portalau, que, entre otros equipos, dirigió con éxito al club Deportivo Madryn consiguiendo el ascenso al Argentino “A”.