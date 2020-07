El Banco del Chubut patrocinará ocho proyectos educativos

El Directorio del Banco del Chubut aprobó este martes la iniciativa de patrocinar ocho proyectos educativos para Escuelas de distintas localidades de la provincia vinculados con la producción. De esta manera se podrá avanzar en propuestas relacionadas a la producción de vinos, hongos, azafrán y otras iniciativas como un centro de impresión educativo público y un laboratorio de suelos y hormigón, entre otros.

Estas iniciativas habían sido presentadas y aprobadas mediante el Programa de Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, pero no podían llevarse a cabo hasta no conseguir el patrocinio correspondiente.

La propuesta fue presentada al Banco del Chubut por la ministra de Educación, Florencia Perata junto a la Subsecretaria de Política, Gestión y Evaluación Educativa, Mirta Antonena, y la Directora General de Promoción Científica, Cintia Jones, por lo que tras cumplir con las formalidades administrativas el Directorio pudo brindar la aprobación correspondiente para acompañar las iniciativas.

Como se recordará, la alternativa de crédito fiscal está destinada a promover propuestas educativas orientadas a la vinculación entre educación y trabajo, como asimismo a fortalecer la educación tecnológica en el nivel medio y superior no universitario. Se contempla también a las alternativas que promuevan la participación de organizaciones del ámbito productivo y su vinculación con las escuelas; la capacitación y su vinculación con las principales actividades productivas de la provincia, además de financiar proyectos de capacitación en recursos humanos y adquisición de equipamiento para establecimientos educativos.

En esa línea están los proyectos presentados por la Escuela 2702 de Rawson para crear una Planta de Producción de Hongos Comestibles; de la Escuela 780 de Gualjaina para crear una Plataforma biotecnológica para la producción de vinos de alta calidad; de la Escuela 719 de Gobernador Costa para promover el cultivo intensivo del azafrán; del ISFD 802 de Comodoro Rivadavia para la actualización profesional de Bibliotecarios Noveles; del CFP 657 de Lago Puelo para instalar generadores de energía impulsados por viento y sol; de la Escuela 784 de Trelew para crear un Centro de Impresión Educativo Público; del Colegio “Juan Demonte” de Puerto Madryn para generar cultivos multitróficos acuapónicos y de la Escuela 7727 de El Hoyo para el armado de un laboratorio de suelos y hormigón.