Dos figuras de la NBA dieron positivo y hay incertidumbre para el inicio de la Liga

Más positivos en la NBA, ¿ se reiniciará la Temporada?

La NBA, la Liga más importante del básquetbol mundial, ya tiene fecha para su reanudación como así también un único escenario para su competencia, como lo será Florida, en la denominada “burbuja” de Orlando.

Sin embargo, se conocieron nuevos casos positivos de COVID-19 en los jugadores protagonistas del certamen y ahora la situación está en plena evaluación. El torneo, se reiniciaría el 30 de julio.

Los positivos de los jugadores DeAndre Jordan y Spencer Dinwiddie, de los Brooklyn Nets, sumado a tres de New Orleans; son los que ponen en jaque la reanudación de la competencia.

Ambos jugadores no superaron las pruebas de COVID-19 y lo mismo para los jugadores de New Orleans. Por el lado de Jordan, informó que no regresará a la competición por estas circunstancias. «Me enteré anoche (domingo) y volví a confirmar hoy (lunes) que he dado positivo por Covid-19 mientras volvía a la competición. Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada», expresó.

Asimismo, otros jugadores también adelantaron la posibilidad de no reiniciar la competición en Florida, incluso antes de estas pruebas positivas. Sin embargo, la temporada sigue fechada para el próximo 30 de julio, en Orlando. Ante estas circunstancias, por estas horas se espera una nueva reunión de los jugadores de básquet y ahora reina la incertidumbre.