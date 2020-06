Diputados exigen fuertes controles para reestructurar la deuda

Legisladores de distintos bloques mantuvieron, este jueves, una videoconferencia con el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, para profundizar sobre el proyecto de ley que habilitará la renegociación de la deuda pública provincial. Los diputados anticiparon que exigirán un seguimiento y control parlamentario del proceso de reestructuración.

Tras el encuentro, el titular de la cartera de hacienda dialogó con el Grupo Azul Media y catalogó a esta reunión como “muy importante”, donde “tuvimos la oportunidad de responder todas las preguntas que efectuaron todos los sectores de la Cámara de Diputados”.

Seguimiento de la Legislatura

En cuanto al proyecto que fue presentado el viernes pasado para reestructurar la deuda pública, Antonena precisó que la diputada Rossana Artero “dice que va a plantear un artículo que tiene que ver con un seguimiento de la reestructuración”.

La ex intendenta de Rawson y legisladora del nuevo interbloque que tomó distancia del oficialismo también le realizó al propio Antonena un pedido de informes sobre la situación del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO). “Le vamos dar el informe pertinente para que ella pueda evacuar sus dudas”, apuntó el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut.

Tratamiento en la Legislatura

Sobre la posibilidad de que se le dé tratamiento al proyecto que ingresó la semana pasada y que desde la administración de Mariano Arcioni catalogaron como “urgente”, el funcionario dijo que ahora deben esperar a que la Legislatura sesione. “Ya depende de del Poder Legislativo”, dijo.

“Esta herramienta la necesitamos porque es uno de los pilares de la planificación que tenemos desde el Ejecutivo para poder superar el déficit que estamos atravesando”, remarcó el titular de la cartera de hacienda. En este sentido, especificó que la posibilidad de reestructurar la deuda provocaría que Chubut deje de pagar este año unos 8.500 millones de pesos por este concepto.

Erogaciones mensuales

Sobre las erogaciones que se hacen todos los meses, Antonena explicó que Chubut cancela deuda por entre 900 y 1.200 millones de pesos cada 30 días. A esto hay que sumarle la merma en la recaudación, lo que hace sumamente compleja la realidad y la posibilidad del Poder Ejecutivo de seguir afrontando estos vencimientos en tiempo y forma.

Por último, el ministro adelantó que “estamos próximos a pagar el rango 3. El gobernador (Mariano) Arcioni pidió priorizar a los jubilados. De los 2.000 millones que tenemos en el rango 3, 820 millones corresponden al sector pasivo y esa es la prioridad”.

Falta de plan

A su turno, Artero afirmó que la principal duda que tiene la mayoría de los diputados es “cuál es el proyecto que tiene el Gobierno para llevar adelante la Provincia, no solamente contando con la refinanciación de esta deuda, porque a partir de 2023 se va a tener que empezar a pagar capital e intereses”.

“Nosotros les entregamos superpoderes al Poder Ejecutivo, entonces queremos que todas las operaciones que realice el Poder Ejecutivo, antes de que sean confirmadas y llevadas a cabo, tengan que pasar por la Honorable Legislatura”, explicó Artero sobre la modificación que planteó a la iniciativa que fue presentada la semana pasada.

Críticas a Arcioni

Al ser consultada sobre los cuestionamientos esgrimidos de Arcioni para con ella, la diputada provincial dijo: “Fueron declaraciones desafortunadas. El Gobernador está muy molesto por el proyecto que presenté para que se cambie el estatuto del Banco del Chubut en el artículo donde se refiere a los requisitos para ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente del Banco”.

“Creen que esto perjudica a la persona que ellos proponen, que es el señor Alvaredo, que no lo conozco y no tengo nada en contra de él. Pero están equivocados, porque el pliego para nombrar a este señor entró antes de que yo presentara mi proyecto de modificación del estatuto. Si los diputados aprobamos el pliego, Alvaredo va a ser el presidente del Banco”, precisó.

“Cuando a mí me suspenden (como intendenta de Rawson) el 20 de agosto yo debía el mes de julio de salarios, un mes. Para criticar a una intendenta por un sueldo de atraso, él debe tres meses de salarios. Para criticar hay que dar el ejemplo y él muy lejos está, con todo el respeto que me merece, de ser el ejemplo”, apuntó Artero.