Dieron por finalizada la Fase Regular, se jugará la Zona Campeonato

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, jugará la Zona Campeonato de la Liga Nacional de Básquet de la Temporada 2019/2020, una vez que las condiciones sanitarias estén dadas y sea autorizada su disputa por parte del Gobierno Nacional.

El pasado miércoles, a través de un comunicado emitido por el Comité de Crisis de la ADC en conjunto con la CABB; se resolvió la finalización de la Fase Regular de la competencia y programar la instancia por el título con los mejores ocho ubicados al momento de la interrupción del certamen ante el avance de la pandemia COVID-19. Por ello, “El Verde” integrará el Grupo B con San Lorenzo, Ferrocarril Oeste y San Martín de Corrientes.

Fase Regular finalizada, Gimnasia jugará la próxima instancia

El Comité de Crisis de AdC – CABB dio por finalizada por fuerza mayor la Fase Regular de la temporada 2019/20 de la Liga Nacional. Al quedar pendiente una parte de la misma, no se producirán descenso a la Liga Argentina.

Además, clasificarán a la ronda campeonato los primeros ocho clubes ubicados en la tabla de posiciones tras la suspensión de la competencia.

Se presentará oficialmente la Guía básica para la práctica de básquetbol durante la pandemia, elaborada por el Departamento Médico del Comité de Crisis AdC – CABB. La misma ofrece la información orientativa para el regreso a los entrenamientos y la vuelta a competición, y tiene como objetivo primordial la salud de todos los participantes en la competición.

Se le solicitó una audiencia formal al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. A quien se le realizó una presentación con los protocolos de seguridad sanitaria y el proyecto deportivo gestionado para finalizar la temporada 2019/20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La Zona Campeonato, con “El Verde” como participante

El Comité de Crisis AdC – CABB y Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes comunican la forma de disputa elaborada por el Departamento de Competencias de AdC, para la terminación la temporada 2019/20 de la Liga Nacional.

Cabe destacar que dicha definición del torneo depende de la respuesta que se obtenga del Ministerio de Turismo y Deportes tras las gestiones iniciadas por el Comité de Crisis.

La Forma de disputa será la siguiente: los clasificados del 1° al 8° pasan a la Zona Campeonato. Jugarán en dos grupos todos contra todos: por el Grupo A (1-4-5-8) estarán Quimsa – Instituto – Comunicaciones – Regatas; mientras que por el Grupo B (2-3-6-7) jugarán San Lorenzo – Gimnasia – Ferro – San Martín.

El sistema de desempates será establecido por el Art. 10 del reglamento de la temporada 2019/20.

A las Semifinales clasificarán los dos mejores de cada grupo enfrentándose de la siguiente manera: 1A vs 2B, 1B vs 2ª; mientras que los ganadores de las semis jugarán a partido único la Final por el título de Campeón de La Liga.

Los perdedores de las semis jugarán por el tercer y cuarto puesto.