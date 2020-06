Denuncian a funcionarios de violar la cuarentena para cenar con Alvaredo

Este martes el ministro de Seguridad, Federico Massoni, reconoció que el lunes por la noche hubo una reunión de funcionarios en Playa Unión que se desarrollaba fuera del horario permitido para circular.

Según trascendió, habrían sido parte de la comitiva, el diputado Rody Ingram, el titular de la Secretaría de Pesca, Adrián Awstin y el vicepresidente a cargo de la Presidencia del Banco del Chubut, Javier Alvaredo, entre otros que se habrían retirado antes que llegara el personal policial.

La denuncia surgió de los vecinos que observaron cómo llegaban a un domicilio particular vehículos oficiales para participar de lo que parecía una reunión social, a pesar que los funcionarios dijeran luego a la Policía que se trataba de una reunión de trabajo.

Al parecer, Alvaredo está manteniendo diversas reuniones con el objetivo de lograr el anhelado aval para ocupar legítimamente la Presidencia del Banco del Chubut, y como el tiempo apremia, se habría decidido amenizar el encuentro con algunos bocadillos.

Denuncia ante la Justicia Federal

El ministro Massoni dijo este martes que efectivamente se constató que la reunión duró hasta casi la medianoche, violando así las restricciones del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio.

Massoni aseguró que ante la denuncia de vecinos sobre los hechos, intervino la Policía de la Comisaría de Playa Unión, que procedió de acuerdo a protocolos previstos para estas circunstancias y les solicitó a quienes estaban participando del encuentro que se retiren del mismo y se dirijan a sus domicilios particulares.

“Se labró un acta policial y tomó intervención la Justicia Federal, pero se entendió que no existía comisión delictual”, dijo Massoni al tiempo que agregó: “sí les dijimos que se vuelvan a sus casas, porque tenemos que ser conscientes y debemos cuidar las formas, porque no le podemos decir a un vecino que no puede salir y nosotros juntarnos”, sostuvo el titular del Ministerio de Seguridad de Chubut tratando de explicar la situación.