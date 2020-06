Controversias

Gabriel Fuks, mano derecha de la ministra de Seguridad Sabina Frederic, envió una nota al secretario de Seguridad de Chubut, Federico Massoni en la que se pide informes sobre el episodio ocurrido durante un operativo que él mismo encabezó, tras el cual se denunció violencia institucional. “No me parece mal que a través del Ministerio de Seguridad de Nación pidan los informes pero también me gustaría que manifiesten los excesos de las fuerzas federales”, dijo el ministro chubutense a modo de autodefensa. Consultado acerca de su posible renuncia, Massoni sonrió abiertamente por debajo del barbijo. “Si hay gente que no le gusta mi forma, es respetable”, dijo y se refirió al pedido de renuncia que hizo públicamente el Secretario General de ATE, “es muy probable que a Quiroga le guste meterse en cuestiones de seguridad pero yo no me meto en las cuestiones de sindicatos”, sentenció.